Tödlicher Unfall auf B304: Motorradfahrer kracht auf Mercedes

Am frühen Montagmorgen biegt eine Albachingerin mit ihrem Mercedes auf die B304 ein - und übersieht offenbar einen Biker. Er stirbt noch am Unfallort.

Pfaffing/Edling/Albaching - Die Polizei Wasserburg berichtet: Am frühen Montagmorgen ereignete sich ein folgenschwerer Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer aus dem Gemeindebereich Edling sein Leben verlor.

Eine 51-jährige Albachingerin fuhr gegen 06.30 Uhr mit ihrem Pkw der Marke Mercedes auf der Straße aus Richtung Albaching kommend in Richtung B304. An der Kreuzung wollte die Dame nach links auf die Bundesstraße in Richtung Wasserburg am Inn einbiegen.

Der verunglückte Motorradfahrer, welcher aus dem Gemeindebereich Edling stammt, fuhr zu diesem Zeitpunkt mit seinem Motorrad der Marke Honda entlang der B304 aus Richtung Wasserburg am Inn in Richtung München.

Albachingerin übersieht Biker wohl aufgrund von Nebel

Auf Höhe der Kreuzungsmitte kam es schließlich zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Motorradfahrer krachte dabei Frontal in die linke Heckstoßstange des Pkw der Albachingerin. Die Dame hatte den Motorradfahrer wohl aufgrund des Nebels übersehen.

Für den Motorradfahrer kam leider jede Hilfe zu spät, er erlag seinen Verletzungen nach erfolglosen Reanimationsversuchen noch an der Unfallstelle. Die Dame aus dem Gemeindebereich Albaching wurde leicht verletzt.

Am Motorrad entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Am Pkw entstanden leichten Beschädigungen im Bereich der linken Heckstoßstange. Beide Fahrzeuge mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

Die Bundesstraße musste für ca. 3 Stunden gesperrt werden. Der Verkehr wurde umgeleitet. In Einsatz waren neben der Polizei die freiwillige Feuerwehr Edling und Steppach, sowie der Rettungsdienst aus Wasserburg und Ebersberg. Des Weiteren wurden zwei Seelsorger des Kriseninterventionsteams hinzugezogen.

