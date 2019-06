Tragödie auf Bundesstraße: Fünfjährige stirbt nach Frontalunfall

Bei einem Frontalunfall mit einem Sattelzug sind alle vier Insassen eines Pkw schwer verletzt worden. Für ein fünfjähriges Mädchen kommt alle Hilfe letztlich zu spät.

Pfatter - Ein fünfjähriges Mädchen ist einen Tag nach einem schweren Verkehrsunfall bei Pfatter (Landkreis Regensburg) im Krankenhaus an ihren Verletzungen gestorben. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war bei dem Unfall tags zuvor ein Auto mit vier Insassen auf der Bundesstraße 8 frontal in einen Sattelzug auf der Gegenfahrbahn gekracht.

Bei dem Aufprall wurden der 46 Jahre alte Autofahrer, sein 59-jähriger Beifahrer und seine zwei Kinder im Alter von fünf und sieben Jahren zunächst schwer verletzt. Die Unfallursache muss noch geklärt werden, der 58-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

dpa