Wer hat Samy geklaut? Mini-Pony aus Stall entwendet - Besitzerin verzweifelt

Fallabellas sind die kleinsten Pferde der Welt. Ein solches wurde nun in Königsbrunn aus seinem Stahl gestohlen. Wer hat Mini-Pony Samy gesehen?

Und plötzlich war das innig geliebte Haustier weg… Seit Tagen sucht Sarah Scholz, die Kim genannt wird, nach ihrem Mini-Pony Samy. Der Falabellahengst, der genau vor fünf Jahren deutschlandweit bekannt wurde, weil er in einem Smart transportiert wurde und davon ein Schnappschuss existiert, stand noch am Freitag putzmunter in seinem Stall in Königsbrunn bei Augsburg.

+ Unterwegs im Smart: Durch dieses Bild wurde Samy bundesweit bekannt. © Sebastian Lammel

Doch am Samstag gegen 10.30 Uhr, als Kim Scholz zu ihrem Falabellahengst wollte, fehlte jede Spur von ihm. „Ich mache mir große Sorgen, ich fühle mich innerlich richtig aufgewühlt“, sagte Kim Scholz gestern, während sie mit ihrer Mutter mögliche Plätze im Umland von Königsbrunn abfuhr, die als Plätze infrage kamen, wo sich Samy aufhalten könnte. Doch nirgends fand sich ein Hinweis.

Mini-Pony im Hänger heimlich abtransportiert

Nachbarn hatten aber den Abtransport des Tieres mit dem stalleigenen Hänger beobachtet, das war Samstag in der Früh. Niemand hatte sich aber etwas dabei gedacht, denn in dem Anhänger ist das Mini-Pony öfters mit seiner Besitzerin unterwegs: Etwa wenn es zu einem Auftritt mit den Coloridos geht, einer Gruppe von Pferdefreunden. Kim Scholz erstattete schon zeitnah nach Samys Verschwinden eine Diebstahlanzeige bei der zuständigen Polizeiinspektion in Bobingen. Dort ermittelt man nun wegen des Falls.

Mini-Pony passt sogar in einen Smart

„Wir gehen von einem Täter im Nahbereich der Besitzerin aus“, sagte gestern ein Sprecher, was einen reisenden Profi-Pferdedieb ausschließen würde. Der Fall liege bereits bei der Staatsanwaltschaft in Augsburg. Allerdings ist es nicht so einfach, Samy zu finden. Er lässt sich ja bewiesenermaßen auch anderweitig als in einem Pferdeanhänger transportieren oder sich auch auf dem kleinsten Bauernhof leicht verstecken, wo ihm ein kleines Gartenhäuschen zum Unterstellen reicht.

Kim Scholz hat derweil Hoffnung, dass ein Suchaufruf ihr den neun Jahre alten Falabellahengst zurückbringt. Hinweise an die Telefonnummer 0176/83 27 12 21.

Auch der Anhänger, der ein grünes Kennzeichen trägt, blieb bis jetzt verschwunden. Der wäre ja Samys normales Transportgefährt, nicht etwa ein Smart, der allerdings wesentlich spektakulärer daherkommt. Den Smart hat Kim Scholz eh inzwischen ausgewechselt, gegen ein Auto ihres Arbeitgebers BMW.

Lesen Sie auch: “Die dachten, wir schlachten die“ - Martinsgänse im Kindergarten rufen Veterinäramt auf den Plan