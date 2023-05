„Die große Wetterwende ist da“: Hitze-Start in Bayern – mit zwei Ausnahmen

Von: Felix Herz

Das Warten auf den Sommer hat über Pfingsten sein Ende: Pünktlich zum Monatswechsel wird es heiß und trocken in Bayern. Mit zwei kleinen Ausnahmen.

München – Zwar mit noch vereinzelten Gewittern unter der Woche, aber mit immer länger und wärmer anhaltenden Sonnenstunden war in Bayern so langsam klar, wohin die Wetter-Reise nun geht. Sommer war das Stichwort – dessen meteorologischer Beginn ist am Donnerstag, 1. Juni. Und bis dahin läuft die heiße Jahreszeit schonmal warm.

Hitze-Tage in Bayern stehen bevor – doch es gibt einen Wermutstropfen

Laut Meteorologe Dominik Jung, der im neuesten wetternet-Video auf YouTube einen Blick auf die kommenden Tage wirft, darf sich fast ganz Bayern über warme und trockene Tage am Pfingstwochenende freuen. „Die große Wetterwende ist da“, heißt es im Titel des Videos – und entsprechend rosig sind die Aussichten auf die kommenden Tage.

Laut Jung gibt es schon am Freitag, 26. Mai, 25 Grad in Bayern. Am Samstag, 27. Mai, geht es ebenfalls in diese Richtung, wobei es im Norden rund um Nürnberg etwas wärmer werden könnte, als im Süden rund um München. So verhält es sich auch am Sonntag, 28. Mai – 25 Grad im Norden des Freistaats, 22 im Süden. Diese Temperaturen bleiben dann auch unter der Woche bis zum angesprochenen Donnerstag.

Wetter in Bayern am ersten Juni-Wochenende – und die zwei Ausnahmen

Am ersten Juni-Wochenende kratzen die Temperaturen dann auch an der 30-Grad-Marke, bis Sonntag, 4. Juni, soll es durchgehend heiß bleiben. Dann aber die erste Ausnahme zum sonst ausschließlich sonnigen Sommerstart – am Montag, 5. Juni, und Dienstag, 6. Juni, wird es wechselhafter bei „sommerlicher Wärme“, erklärt Jung. Gemeint sind unter anderem einzelne „Schauer und Gewitter“, die laut wetternet am Nachmittag über den Südwesten und Süden Deutschlands hinwegziehen können.

Und es gibt noch eine Ausnahme bei den sonst so sonnigen Aussichten: Beim Blick auf die Regensummen bis zum 4. Juni zeigt die wetternet-Karte, dass es zwar in der gesamten Bundesrepublik trocken bleiben soll – nur im Alpenraum, laut Jung vielleicht sogar bis ins Alpenvorland hinein, auch vereinzelt „Schauer und Gewitter möglich“.

Die jetzt zunehmende Hitze und Trockenheit haben aber auch den unschönen Nebeneffekt, dass unter anderem die Waldbrandgefahr ansteigt. Schon jetzt steigt diese laut Waldbrandgefahrenindex des Deutschen Wetterdienstes (DWD), in Nordbayern ist teilweise schon die zweithöchste Stufe erreicht. Ein Thema, das den Freistaat wie bereits im Jahr 2022 den Sommer über hartnäckig beschäftigen dürfte. (fhz)

