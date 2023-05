„Geheult wie ein Schlosshund“ – Schwules Paar nimmt trotz Vorurteilen zwei Pflegekinder bei sich auf

Von: Lia Stoike

Teilen

Ein homosexuelles Paar aus der Nähe von Würzburg klärt über Instagram über die Höhen und Tiefen des Familienlebens auf. © dads.of.two/Sprya

Ihr Kinderwunsch beschäftigte Patrick (31) und Marcel (31) Sprya schon eine lange Zeit, als sie eine unverhoffte Nachricht erhielten, die ihr Leben für immer veränderte.

Würzburg - Eine lange Zeit setzten sich Patrick und Marcel Sprya mit ihrem Kinderwunsch auseinander. Eine Adoption sollte es sein. Ängste und Vorurteile sprachen gegen ein Pflegekind. Doch dann erhalten sie eines Tages ganz unverhofft eine Nachricht von einer Freundin. Diese sollte ihr Leben für immer auf den Kopf stellen.



(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)



Ein Mann steht in seiner Wohnung, lässt sich mit geschlossenen Augen nach vorne fallen. Als Nächstes ist er unter Wasser und schreit, lautlos. Zu hören ist nur traurige Klaviermusik – ein Song von Fawaris namens The Secret Garden. Es ist ein Video, das Patrick (31) und Marcel Spyra (31) auf ihrem Instagram-Kanal „dads.of.two“ teilen. „Manchmal möchte man als Elternteil einfach nur kurz aufschreien und die ‚geladene‘ Energie herauslassen“, schreiben sie im Beitragstext. Auf ihre Reise, als homosexuelles Paar eine Familie zu gründen, nehmen sie vor zwei Jahren ihre Follower mit.

Schwules Paar nimmt zwei Pflegekinder bei sich auf – und teilt das Familienleben auf Instagram

Heute folgen ihnen fast 10.000 Menschen, durch alle Höhen und Tiefen. Patrick und Marcel Sprya, die bei Würzburg leben, teilen auch frustrierende Momente des Familienlebens und drücken dies unter anderem kreativ aus, so auch in dem genannten Video. Eltern werden – ein Thema, was die Beiden lange Zeit begleitet hat. „Ein Kinderwunsch war immer da“, sagt Patrick Sprya im Interview mit Merkur.de. Zunächst möchten die beiden ein Kind adoptieren. Das Jugendamt habe das Paar dann gefragt: „Warum eigentlich kein Pflegekind?“

Eigentlich sind Marcel und Patrick Sprya von dieser Idee nicht begeistert. Ängste, dass ihnen die Kinder jederzeit weggenommen werden können sowie viele Vorurteile gegenüber Pflegekindern erfüllen die Zwei. Dennoch bringt sie die Frage ins Grübeln. Zunächst füllen sie allerdings die Adoptionsunterlagen aus: Geschlecht, Alter, Hautfarbe, Religion – bis ins kleinste Detail sollen sie angeben, wie sie sich ihr Wunschkind vorstellen. „Das war wie ein Bestellschein“, so Patrick Sprya. Der Grund hierfür sei, dass das „perfekte Match“ getroffen werden soll. Doch dann kommt unverhofft der Wendepunkt.

„Zwei Kinder, die kein Zuhause finden“ – Homosexuelles Paar muss Entscheidung treffen

Im Urlaub lernen sie die Leiterin einer Kindertagesstätte kennen, der sie von ihrem Kinderwunsch erzählen und sich austauschen. Eines Abends schreibt sie: „Ich habe in meiner Einrichtung zwei Geschwisterkinder, die kein Zuhause finden.“ Die zwei, ein Junge und ein Mädchen, sollen deshalb getrennt werden. Ganz plötzlich, im Februar 2021, wird es ernst für das Paar. Sie müssen eine Entscheidung treffen.

Patrick und Marcel Sprya nehmen ihre Follower auf ihrem Instagram-Kanal „dads.of.two“ mit in ihre Familienleben. © dads.of.two/Sprya

Die Fragen „Schaffen wir das mit zwei Kindern?“ und „Wollen wir Pflegekinder?“, sind jene, die die Spryas am meisten beschäftigten. Je mehr sie sich mit dem Thema auseinandersetzen, desto mehr sind sie dafür. Nach acht Treffen und vorsichtigem Annähern ziehen ihre Pflegekinder am 2. April bei den Spryas ein. Ein äußerst emotionaler Tag für alle Beteiligten. „Ich habe geheult wie ein Schlosshund“, sagt Marcel Sprya. Zwei Väter und zwei Kinder, das ist auch heute noch ein eher ungewöhnliches Familienbild. In einem 600-Seelendorf, wie das, in dem das Paar lebt, könnte damit zu rechnen sein, dass es zu Anfeindungen kommt. „Wir haben eigentlich damit gerechnet“, sagt Marcel Sprya. Doch sie werden überrascht. Nachbarn bringen Geschenke vorbei: Bücher, Mützen oder Kleider. „Alle fanden es positiv, dass wir diesen Weg eingeschlagen haben.“



Familie Sprya ist nicht die einzige, die den mutigen Schritt gewagt hat, ein ungewöhnliches Familienmodell zu beginnen. Auch ein Paar aus Oberbayern erfüllt sich kürzlich den Kinderwunsch per Leihmutterschaft. Und das sogar auch ein zweites Mal.

Trotz ungewöhnlichem Familienmodell „nicht einmal Hasskommentare“

Selbstverständlich ist das nicht. Immer wieder kommt es zu queerfeindlichem Hass und Gewalttaten. Während sich die generelle Hasskriminalität im Freistaat zwischen 2010 und 2021 vervierfacht hat, registrierte die Polizei bei Straftaten gegen queere Menschen in Bayern im gleichen Zeitraum fast eine Versiebenfachung, das teilte die Deutsche Presseagentur (dpa) im März mit. Diese Daten gehen aus einer 168-seitigen Antwort der Staatsregierung auf eine Anfrage der Grünen im Landtag hervor. Es gebe einen großen Aufklärungsbedarf in Bayern. Diese Erfahrung machten die beiden bisher nicht. „Nicht einmal Hasskommentare“, haben die beiden auf ihrem Instagram-Kanal bisher bekommen.



Mittlerweile sind Patrick und Marcel Sprya mit ihren zwei Pflegekindern zu einer Familie zusammengewachsen. „Wir haben ihnen nie vorgegeben, wie sie uns nennen“, sagt Patrick Sprya. Dennoch werden die Männer Papa genannt. „Die Kleine hat irgendwann angefangen, ‚Mamarcel‘ zu sagen“, so Marcel Sprya. Diesen Schritt gegangen zu sein, haben die beiden Männer bis heute nicht bereut. Heute möchten sie deshalb anderen Paaren Mut machen, ebenfalls diesen Schritt zu gehen und das aus einem Grund: „Es gibt so viele Kinder da draußen, die ein Zuhause suchen.“



Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind auch auf unserer Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.