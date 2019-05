Pflegekritiker Fussek: „Wir bräuchten in der Pflege eine ‚MeToo‘-Diskussion“

Pflegeexperte Claus Fussek ist seit vielen Jahren ein gefragter Mann, wenn es um Missstände und Verbesserungsmöglichkeiten in der Altenpflege geht. Im Interview mit unserer Zeitung nimmt er zur aktuellen Situtation Stellung.

Herr Fussek, Sie kämpfen seit Jahrzehnten für bessere Bedingungen in der Pflege. Hat’s was gebracht?

Leider wenig. Dabei haben die meisten Heime trotz Pflegenotstand, Personalmangel und Arbeitsüberlastung Bestnoten!

Es gab aber doch einige gesetzliche Vorstöße, z. B. zum Pflege-TÜV.

Das bringt alles wenig. Man braucht keine Kontrolle, um festzustellen, dass es nicht reicht, wenn am Nachmittag zwei Kräfte 35 pflegebedürftige Menschen versorgen sollen. Außerdem: Es gibt ja ein Frühwarnsystem: kritische Mitarbeiter, kritische Angehörige und kritische Ehrenamtliche – es muss halt funktionieren!

Gibt es Unterschiede zwischen Einrichtungen privater und gemeinnütziger Träger?

Nein. Jedes Pflegeheim ist von Station zu Station, und sogar von Schicht zu Schicht verschieden. Sie besuchen Ihre demente Mutter und schauen, wie sie angezogen und frisiert ist, wo die Trinktasse steht, und Sie wissen, wer Dienst hat. Das Zauberwort heißt Wertschätzung aller Mitarbeiter, bis hin zum Reinigungspersonal.

Auf Geldmangel können die Missstände wohl nicht zurückgeführt werden.

In der Tat. Vor Kurzem war ich auf einem Altenpflegekongress: Da herrschte Goldgräberstimmung. Es handelt sich um eine Renditebranche, und das wird auch öffentlich so transportiert.

Welche Entwicklung würden Sie sich wünschen?

Zum einen müssten sich die Pflegekräfte untereinander solidarisieren, noch schöner wäre ein Zusammenschluss mit anderen Gesundheitsberufen, den Angehörigen und den Patienten. Gesellschaftlich müsste Pflege zu Schicksalsfrage der Nation werden, davon ist nichts zu spüren. Die Gewichtung sieht man an der unterschiedlichen Resonanz auf das Volksbegehren Bienensterben und das Volksbegehren für mehr Pflegekräfte. Über Missstände gibt es keine nachhaltige Empörung. Von Klagen wird diese Branche kaum heimgesucht, dabei ist das in unserem Land in so vielen Bereichen angesagt: bei Zugverspätungen, bei Reisemängeln, Kunden tauschen bei Nichtgefallen um – nur bei der Pflege gibt es offenbar rechtsfreie Räume. Wir bräuchten in der Pflege eine Art MeToo-Diskussion: Wer ist Opfer, wer ist Täter? Sogar in der Missbrauchsdebatte in der katholischen Kirche wird auch der belangt, der vertuscht.

Interview: Barbara Wimmer

