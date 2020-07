Fataler Fehler bei Landeanflug? Gleitschirmflieger stürzt plötzlich ab 

Beim Landeanflug stürzte ein Gleitschirmflieger im bayerischen Pfronten aus vier Metern ab und verletzte sich schwer.

Pfronten - Ein Gleitschirmflug endete für einen 53-Jährigen in Schwaben mit schweren Verletzungen. Der Mann ist in Pfronten (Landkreis Ostallgäu) aus einer Höhe von rund vier Metern abgestürzt und hat sich dabei schwer verletzt.

Unfall in Pfronten/Bayern: Gleitschirmflieger stürzt ab - schwer verletzt

Der 53-Jährige sei beim Landeanflug abgestürzt und auf den Boden geprallt, teilte das Polizeipräsidium Schwaben Süd-West am Sonntag mit. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann am Samstag wegen des Verdachts auf eine Verletzung der Wirbelsäule in eine Klinik.

Gleitschirmflieger stürzt ab - Fataler Fehler beim Landeanflug?

Bisherigen Ermittlungen zufolge geht die Polizei aktuell von einem Flugfehler als Absturzursache aus. Ein technischer Defekt am Schirm konnte vor Ort den Angaben zufolge nicht festgestellt werden.

