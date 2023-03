Pickup rammt Krankenwagen: Zwei Tote bei Verkehrsunfall in Oberfranken

Trümmer am Unfallort - im Hintergrund die Rollstühle der beiden Todesopfer

Landkreis Wunsiedel

Ein Pickup-Geländewagen rammt nahe Selb (Kreis Wunsiedel) einen Krankenwagen: Ein 69 Jahre alter Mann und eine 95 Jahre alte Frau überleben den Unfall nicht.

Selb – Der Fahrer des Kleinbusses mit den beiden gehbehinderten Senioren war am Mittwoch (29. März) auf der Staatsstraße Richtung Selb (Landkreis Wunsiedel) unterwegs. „Zeitgleich wollte ein entgegenkommender Geländewagen der Marke Ford abbiegen“, erklärt die Polizei. Vermutlich hatte der Fahrer des Pickup den Transporter einfach übersehen.

Crash mit Krankenwagen: Zwei Menschen sterben im Krankentransport

Der Pickup rammte den Kleinbus frontal mit voller Wucht. Der 69-jährige Mann, der hinten im Bus saß, erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Die 95 Jahre alte Frau brachten Rettungskräfte in ein Krankenhaus. Dort erlag sie am Nachmittag ihren Verletzungen.

Der Fahrer des Krankentransporters wurde schwer verletzt, der Fahrer des Geländewagens nur leicht. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 35 000 Euro.

