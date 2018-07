Tödliches Drama am Bahnübergang - Regionalzug kollidiert mit Kleintransporter

Nach einem tödlichen Unfall an einem Bahnübergang zwischen Landau und Dingolfing musste die Strecke für mehrere Stunden gesperrt werden.

Pilsting - Ein Kleintransporter ist am Montagvormittag an einem Bahnübergang in Pilsting (Landkreis Dingolfing-Landau) mit einem Regionalzug zusammengestoßen. Der Fahrer des Autos erlag seinen schweren Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Der Zugführer wurde leicht verletzt und musste mit einem Schock ins Krankenhaus gebracht werden, wie die Passauer Neue Presse berichtet.

Den Unfallhergang soll ein Gutachter klären. Die rund 300 Fahrgäste im Zug wurden mit Bussen zum Bahnhof in Landau an der Isar gebracht. Der einspurige Streckenabschnitt zwischen Plattling und Landshut blieb stundenlang gesperrt.

Lesen Sie auch: Gleich zwei Unfälle mit Bahnen ereignen sich am Montag in Bayern. Vier Menschen kamen dabei ums Leben. Erst stießen ein Auto und ein Zug zusammen - am Abend dann zwei Züge.

