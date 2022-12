Plus-Grade setzen Wintersportlern zu: Wo Skifahren in Bayern jetzt noch möglich ist

Von: Carina Zimniok

Nur an wenigen Orten in Bayern kann man derzeit Skifahren. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Archiv

Die milden Temperaturen machen einigen Skigebieten in Bayern zu schaffen, oft liegt nicht genug Schnee. Doch mancherorts klappt’s mit dem Skifahren.

München – Ferdinand Meiler wundert sich schon lange nicht mehr über die Schneelage in den Weihnachtsferien. „Alles normal“, sagt der Juniorchef des kleinen Steckenberg-lifts bei Unterammergau. Normal heißt: „Alles grün, bis rauf“, sagt Meiler. In der Nacht auf Dienstag hat es zwar etwas geschneit, „aber man sieht das Gras überall durch“. Sogar oben auf dem 1.686 Meter hohen Laber. Skifahren, das geht am Steckenberg aktuell nur an zwei Tellerliften und einem Seillift im Anfängerbereich. Die Schneebänder dort konnten sie vorbereiten, als es kürzlich kalt genug für die Beschneiungsanlagen war. Wie aber sieht es sonst noch aus mit Wintersport in der Region?

Wenn Verena Tanzer von der Bayerischen Zugspitzbahn aus ihrem Büro schaut, direkt neben der Zahnradbahn in Garmisch-Partenkirchen, sieht sie viel Grün. „Aber ab der Hälfte der Talabfahrten ist der Wald angezuckert“, sagt Tanzer - und über 1000 Metern schneite es am Dienstagvormittag sogar im Gebiet Garmisch-Classic, zu dem Alpspitze, Kreuzeck und Hausberg gehören.

Plus-Grade setzen Pisten zu: Wo Skifahren in Bayern noch möglich ist

Auf der Zugspitze, die natürlich eine Sonderstellung hat, brachte die Nacht sogar 40 Zentimeter Neuschnee. Dort musste die Pistenraupe morgens die Terrasse am Restaurant freiräumen. Und ein Blick auf den Pistenplan von Garmisch-Classic zeigt, dass die meisten Abfahrten geöffnet sind – drei führen sogar ins Tal, nämlich Kandahar-, Olympia- und Kochelbergabfahrt. Doch die Schneekanonen stehen still. „Wir beschneien im Moment gar nicht, das macht null Sinn“, sagt Tanzer. Der Grund: Es ist zu warm. Fünf Grad zur Mittagszeit – „das ist einfach zfui (bayr.: zu viel)“, sagt Tanzer. Erst ab minus fünf Grad funktionieren die Schneekanonen. Weitere Faktoren wie Luftfeuchtigkeit müssen auch noch stimmen, bevor man die Schneekanonen anwerfen kann.

Und doch hat die Beschneiung schon viel gebracht, sagt Tanzer. „Wir profitieren immer noch von den sehr kalten Temperaturen Mitte Dezember“, sagt sie. „Da konnten wir viel Schnee herstellen.“ Das Gemisch aus Natur- und Kunstschnee wurde durch das Präparieren so kompakt, dass es jetzt auch dem Regen und Plusgraden der vergangenen Tage standgehalten habe, so Tanzer.

Abfahrt ins Grüne? Einige bayerischen Pisten dürfen sich noch über Schnee freuen

Auch bei Alpen Plus ist man froh über die Schneevorräte. Denn auch am zugehörigen Brauneck, Wallberg, Spitzingsee und Sudelfeld müssen die Schneekanonen gerade stillstehen. Antonia Asenstorfer berichtet, dass Regen und Wind den Pisten stellenweise schon etwas zugesetzt haben – aber am Spitzing und Sudelfeld seien die Abfahrten „gut beinander“, die Talabfahrten sind möglich. Auch am Brauneck wedelt man noch ins Tal – „aber da müssen wir die Tage schauen, wie es weitergeht“. Weiter östlich, im Berchtesgadener Land, sieht man die Entwicklung negativer: Wegen der Schneelage stellt die Jennerbahn den Skibetrieb an Silvester ein. „Wir haben alles probiert, aber jetzt geht es nicht mehr“, sagt Thomas Hettegger, Vorstandsvorsitzender der Berchtesgadener Bergbahn.

Im Bayerischen Wald ein ähnliches Bild, wo sämtliche Skigebiete geschlossen melden: sogar am Großen Arber, wo der Saisonstart verschoben wird. Die Pisten seien bestens vorbereitet worden, heißt es auf der Internetseite. Man bitte jedoch um Verständnis, „dass wir gegen sechs Tage Regen und Temperaturen bis zu sieben Grad selbst mit größtem Einsatz unserer Mitarbeiter und auch mit unserer sehr guten Technik keine Chance hatten“. Die Gondelbahn ist für Fußgänger jedoch geöffnet.

