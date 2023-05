In Erinnerung an Tina Turner: Als der Weltstar mit einem Konzertveranstalter aus Bayern im Streit lag

Von: Felix Herz

Die Welt trauert um Tina Turner. Die Sängerin hinterließ einen bleibenden Eindruck – und machte zuletzt auch vor einem Gericht in Bayern von sich Reden.

Passau – Fast vier Jahre ist es her, da lieferte sich der Weltstar Tina Turner einen Rechtsstreit mit einem bayerischen Konzertveranstalter. Vor dem Landgericht Köln ging es um ein Werbeplakat, mit dem die Show „Simply The Best – Die Tina Turner Story“ beworben wurde.

Streit vor dem Kölner Landgericht: Tina Turner gewinnt gegen Passauer Konzertveranstalter

Dieses Kompliment dürfte jeden über 80-Jährigen freuen: Im Januar 2020 urteilte das Kölner Landgericht, dass die rund 50 Jahre jüngere Dorothea „Coco“ Fletcher, die in der Tina Turner Show des Passauer Konzertveranstalters Oliver Forster (COFO Entertainment) den Weltstar verkörperte, auf dem Werbeplakat dem original zu sehr ähnelte.

Wegen eines Werbefotos mit Coco Fletcher (links): Pop-Legende Tina Turner klagt gegen einen bayerischen Konzertveranstalter. © dpa / ---

Seit zehn Jahren hatte Tina Turner damals ihre Karriere bereits beendet, hatte Ende November 2019 ihren 80. Geburtstag gefeiert. Für Forster war daher klar, dass das Werbeplakat niemanden in die Irre führen könne, dass bei der Show wirklich Tina Turner auftrete. Er vermutete, dass andere Veranstalter von Tina-Turner-Shows aus dem Markt gedrängt werden sollen, da in Hamburg ein Musical zur Ehre des Weltstars aufgeführt wurde. Wurde Forsters Musical doch bereits mehr als 100 Mal im deutschsprachigen Raum aufgeführt, seit etwa einer Dekade. Doch das Gericht sah den Fall trotzdem anders.

Zum Verwechseln ähnlich: Passauer Konzertveranstalter darf nicht mit Double werben

Laut Gericht waren drei Punkte entscheidend: Tina Turner war noch am Leben, das Double sah ihr zum Verwechseln ähnlich und ihr Name stand groß auf dem Plakat. Zusammengenommen urteilte das Kölner Landgericht daher, dass Forster für die Show „Simply The Best – Die Tina Turner Story“ nicht das Publikum über ein Mitwirken der Rock-Ikone täuschen dürfe.

Zumindest einer der drei Punkte ist im Jahr 2023 nun leider nicht mehr gültig. Im Alter von 83 Jahren starb die Musik-Legende am Mittwoch, dem 24. Mai.

