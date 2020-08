In Plattling (Landkreis Deggendorf) hat sich am Donnerstagabend (6. August) ein Tötungsdelikt ereignet. Nahe eines Edeka-Parkplatzes wurde eine Person erstochen.

Im Landkreis Deggendorf hat sich ein Tötungsdelikt ereignet.

In Plattling wurde eine Person nahe eines Edeka-Parkplatzes erstochen.

Die Polizei ist vor Ort, auch ein Hubschrauber ist im Einsatz.

Eine Frau wurde am Abend nahe eines Edeka-Parkplatzes in Plattling erstochen. Wie ein Polizeisprecher der PNP vor Ort bestätigte, wurde ein Tatverdächtiger bereits verhaftet.

Frau in Plattling erstochen - Tatverdächtiger festgenommen https://t.co/6hTAujnbVv — Passauer Neue Presse (@pnp) August 6, 2020

Person nahe Edeka-Parkplatz erstochen: Polizei vor Ort - auch Hubschrauber im Einsatz

Erstmeldung vom 6. August, 22.40 Uhr: Plattling - Am Donnerstagabend (6. August) ist es in Plattling (Landkreis Deggendorf) zu einem Tötungdsdelikt gekommen. Die Tat geschah in der Landauer Straße nahe des Edeka-Parkplatzes.

Plattling (Deggendorf): Person nahe Edeka-Parkplatz erstochen - Hubschrauber im Einsatz

Die Polizei bestätigte der Passauer Neuen Presse, dass eine Person erstochen wurde. Die Polizei ist mit mehreren Streifen vor Ort. Auch ein Polizeihubschrauber ist im Einsatz. (kam)

Weitere Informationen folgen.

Alle Nachrichten aus Bayern lesen Sie immer bei uns.