Mann eilt Freundin im Wasser zu Hilfe – und geht selbst in der Isar unter

Von: Katarina Amtmann

Seine Freundin war in der Isar in Not geraten, also eilte er ihr zu Hilfe. Doch der junge Mann ging anschließend selbst unter und wird seitdem vermisst.

Plattling - Ein junger Mann ist seiner Freundin beim Baden in der Isar in Niederbayern zur Hilfe geeilt. Anschließend ist er selbst untergegangen. Die Wasserschutzpolizei sucht nach dem Vermissten, wie die Beamten am Mittwoch, 16. August mitteilten.

Mann geht in Isar unter - er wollte seiner in Not geratenen Freundin helfen

Das junge Paar war demnach mit einem weiteren Bekannten beim Baden an der Isar in Plattling (Landkreis Deggendorf). Alle sind um die 20 Jahre alt. Die Frau sei schließlich mit einer Luftmatratze im Wasser in Schwierigkeiten geraten. Wie ein Polizeisprecher sagte, seien beide Männer daraufhin zu ihr geschwommen. Während die Frau und der Bekannte es zurück ans Ufer geschafft hätten, sei der Freund der Frau abgetrieben, dann sei er nicht mehr zu sehen gewesen.

Mann geht in Isar unter - Vermisstensuche bisher ohne Erfolg

Die Suche nach dem Vermissten blieb am Dienstag erfolglos. Am Mittwoch wollte die Wasserschutzpolizei erneut das Ufer absuchen. Auch ein Hubschrauber sollte zum Einsatz kommen. (kam/dpa)

