Tod nach Kollision: Zwei Esel reißen aus und werden von Auto angefahren 

Ein schlimmer Unfall ereignete sich am Morgen des 6. Oktobers auf der AÖ2 auf der Höhe Pleiskirchen. Zwei Esel starben.

Plreiskirchen - Im Landkreis Altötting ist es zu einem schlimmen Unfall gekommen, bei dem zwei Männer sehr viel Glück hatten - zwei Esel leider weniger. Die beiden Tiere verstarben noch an der Unfallstelle.

Am frühen Morgen des 6. Oktobers waren zwei Männer mit ihrem PKW in die Arbeit unterwegs. Sie fuhren auf der AÖ2 von Massing in Richtung Töging, wie unserer Redaktion mitgeteilt wurde. Auf einmal kreuzten auf der Höhe Pleiskirchen zwei ausgebüxte Esel die Straße.

Es kam zu einem Zusammenstoß und die Tiere starben noch am Unfallort. Den beiden Insassen passierte nichts. Die Feuerwehr aus Pleiskirchen sperrte danach die Fahrbahn und reinigte die Straße.

