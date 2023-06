Tinder-Schwindler ergaunern in Bayern mehr als 20 Millionen Euro – „Am Ende ist alles weg“

Von: Elisa Buhrke

Betrüger verlangen auf Online-Plattformen wie Tinder viel Geld von ihren Opfern. © Collage von IMAGO/Fotostand/K. Schmitt und IMAGO / Rüdiger Wölk

Auf Dating-Plattformen wie Tinder suchen viele Nutzer nach der großen Liebe. Stattdessen fallen sie Betrügern zum Opfer: Die verlangen hohe Geldsummen – und sind damit auch in Bayern erfolgreich.

München - „Der Tinder Schwindler“ sorgte 2022 als Netflix-Doku für Furore. Doch seine Masche haben sich längst auch Betrüger in Bayern abgeschaut: Mehr als 20 Millionen Euro ergaunerten sie laut Justizminister Georg Eisenreich (CSU) allein im Freistaat, indem sie sich auf Online-Dating-Plattformen zunächst als Singles auf Partnersuche ausgaben. Später verlangten sie von ihren Opfern Geld – teilweise ihr gesamtes Vermögen.

„Häufig beginnt es mit einem romantischen Match auf Tinder“, sagte Eisenreich am Mittwoch, 31. Mai, bei einer Pressekonferenz in München. „Erst bauen die Täter eine emotionale Bindung auf. Dann überreden sie ihre Opfer, in Kryptowährungen auf gefälschten Internetseiten zu investieren. Am Ende ist alles weg – das Geld und die Liebe.“

Tinder-Schwindler in Bayern: Betrugsmasche mit mehr als 20 Millionen Euro Schaden

Die Zentralstelle Cybercrime Bayern verzeichnete nach Angaben des Justizministers bereits Hunderte von Anzeigen. Im Durchschnitt beträgt der angezeigte Schaden pro Person rund 70.000 Euro. Doch die Ermittler schätzen, dass zusätzlich eine hohe Dunkelziffer existiert: Viele Opfer würden sich schämen, weil sie teils ihr gesamtes Vermögen in vermeintlich attraktive, in Wahrheit nicht existierende Investments gesteckt hätten. Die Betrüger sprechen dabei verächtlich von „Pig Butchering“, auf Deutsch „Schweine schlachten“.

Seit der Corona-Pandemie breitet sich der sogenannte Tinder-Trading-Scam rasant im Internet aus. Die Betrugsmasche findet jedoch nicht nur auf Tinder, sondern auch in anderen Singlebörsen und sozialen Netzwerken statt. Ähnlich wie beim modernen Heiratsschwindel schicken die Täter zunächst Flirtbotschaften an ihre potenziellen Opfer und bauen damit Nähe und Vertrauen auf. Im Anschluss daran täuschen sie jedoch anders als beim „Love Scam“ keine Geldprobleme vor. Stattdessen überreden sie ihre Opfer zu erfundenen Geldanlagen wie Aktien und Kryptowährungen.

Opfer verlieren teilweise ihr gesamtes Vermögen – Spur führt nach Asien

Die überwiegende Anzahl der Geschädigten ist männlich, auch wenn gerade über soziale Netzwerke auch viele Frauen von den Tätern kontaktiert werden. Allein 2023 investierten zwei Opfer jeweils mehr als eine Million Euro in die unechten Angebote. „Teils treiben die Täter die Geschädigten sogar in den Suizid“, so Eisenreich. Zwei der Opfer hätten sich aus Verzweiflung das Leben genommen. Andere entwickelten Depressionen und Angstzustände.

Auf der Suche nach den Tätern führt die Spur häufig nach Asien. Von den Anzeigen, die seit 2021 bei der ZCB eingegangen sind, seien 260 davon nach China, Hongkong und Südostasien zurückführbar. Auch 2023 betraf dies bereits 55 Anzeigen. Die Hintermänner würden regelrechte „Betrugsfabriken“ in Südostasien betreiben, zum Beispiel in Thailand, Laos, Myanmar und Kamboscha. Dementsprechend schwierig sei es, mit den Ermittlungen Erfolg zu haben – zumal die Täter häufig ihre Identität fälschten.

Internetkontakte hinterfragen

Eisenreich rät dazu, Internetkontakte immer kritisch zu überprüfen: „vor allem, wenn die Person nach dem Erstkontakt schnell vom Dating-Portal zu Messenger-Diensten wechseln möchte und nie für ein persönliches Treffen oder ein Videotelefonat zur Verfügung steht.“ Wenn jemand gar Zahlungen oder Investitionen in Kryptowährungen verlange, sei dies erst recht verdächtig. Erst täuschten die Täter vermeintlich hohe Gewinne und würden um immer größere Summen bitten. Wenn die Opfer jedoch ihr Geld zurückverlangen, erfolge der Kontaktabbruch. (elb/dpa)

