Plötzlich knallt es: Hitze entlädt sich in Gewitter – Amtliche Warnung für Region in Bayern

Von: Felix Herz

Am Mittwoch stiegen die Temperaturen in Bayern wieder auf über 30 Grad – für den Nachmittag warnt der Deutsche Wetterdienst dann aber plötzlich vor „starkem Gewitter“. (Symbolbild) © onw-images / IMAGO

In Bayern stiegen die Temperaturen am Mittwoch wieder auf über 30 Grad. Am Nachmittag entlädt sich die Hitze laut DWD aber in einem „starkem Gewitter“.

Rosenheim – Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt auch am Mittwoch, 23. August, für ganz Bayern vor Hitze (wir berichteten). So tat sich auch im Tagesverlauf auf der DWD-Wetterkarte lange nichts, bis sich plötzlich ein Fleck in Bayern orange färbte. Hier warnt der DWD nun vor „starkem Gewitter“.

Sommergewitter in Bayern am Nachmittag – DWD warnt auch vor Hagel

Die Hitze des Tages scheint sich zumindest in einer Region noch am Mittwochnachmittag zu entladen. So warnt der DWD seit etwa 15 Uhr vor „starkem Gewitter“ in Oberbayern, betroffen sind Rosenheim, Wasserburg und Traunstein sowie deren Umgebung.

So schreiben die Meteorologen vom Deutschen Wetterdienst: „Von Nordwesten ziehen örtlich Gewitter auf. Dabei gibt es Starkregen mit Niederschlagsmengen um 15 l/m² pro Stunde sowie Windböen mit Geschwindigkeiten bis 60 km/h und kleinkörnigen Hagel.“ Die Warnung gilt derzeit noch bis 16 Uhr.

Gewitter in Bayern: Nicht die letzten des heutigen Tages

Doch das wird es nicht gewesen sein mit den heutigen Gewittern in Bayern. Denn wie der DWD im aktuellen Warnlagebericht für Bayern weiter schreibt, gibt es „heute Nachmittag und Abend, insbesondere an den Alpen und im südlichen Vorland, einzelne Gewitter“.

Starkregen und stürmische Böen seien dabei möglich. Die Wärmebelastung im restlichen Freistaat und auch in betroffenen Gewitterregionen bleibt jedoch hoch. (fhz)

