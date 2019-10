Mann bezeichnet Autofahrer als „Preißn“ und kassiert Anzeige - er hat seinen Grund

Weil ihn der Fahrer eines Lastwagens als „Preißn“ bezeichnet haben soll, hat ein Autofahrer bei Pocking Anzeige erstattet - wegen Beleidigung.

Pocking - Ein kurioser Streit beschäftigt die Polizei Pocking. Ein Autofahrer hat Anzeige erstattet, weil ihn ein Lkw-Fahrer als „Preißn“ bezeichnet hat.

Dem Autofahrer zufolge hatte der Lkw-Fahrer auf einer Bundesstraße bei Pocking (Landkreis Passau) bereits die Vorfahrt missachtet, wie es im Polizeibericht heißt. Kurz darauf soll der Lkw-Fahrer angehalten und gegen die Tür des Autofahrers geschlagen haben. Dabei soll er den Fahrer beleidigt haben. Unter anderem sei auch das Wort „Preiß“ gefallen, „Preuße“ auf Bairisch.

Pocking bei Passau: Autofahrer zeigt Lkw-Fahrer wegen Beleidigung an

„Das hat dem Autofahrer wohl nicht gepasst“, sagte ein Polizeisprecher. Denn er habe zwar ein Kennzeichen aus Westdeutschland, stamme aber aus Niederbayern, wie der Autofahrer bei der Polizei angab.

Die Ermittlungen der Polizei laufen noch. Da Strafanzeige erstattet wurde, wird diese definitiv an die Staatsanwaltschaft übergeben. Wie es dann in dem Fall weitergeht, ist noch völlig offen. Auch was dem Lkw-Fahrer drohen könnte, lässt sich noch nicht sagen. Es gibt keinen fixen Strafenkatalog, wie beispielsweise für Falschparker. Für solche Fälle gebe es nur einen Rahmenkatalog, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte. Dabei werden Tagessätze festgelegt, deren Höhe sich nach dem Einkommen berechnet.

*Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

dpa/kam