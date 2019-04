Mann rastet aus und schlägt mit Baseballschläger zu

Aus bisher unbekannten Gründen rastete ein 26-jähriger Mann aus Pöttmes aus. Er schlug mit einem Baseballschläger zu und verletzte zwei Menschen schwer.

Pöttmes - Mit einem Baseball-Schläger hat ein 26-Jähriger in Schwaben seine Mutter und seine Großmutter angegriffen und beide lebensgefährlich verletzt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurden die 51 und 70 Jahre alten Frauen am Montagnachmittag in Krankenhäuser gebracht, nachdem der mutmaßliche Täter sie in der gemeinsamen Wohnung in Pöttmes (Landkreis Aichach-Friedberg) attackiert hatte.

Pöttmes: Täter sitzt in Untersuchungshaft

Er wurde festgenommen und sitzt nun in Untersuchungshaft. Der Grund für den Angriff war zunächst unklar. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung in zwei Fällen gegen den Mann.

dpa

