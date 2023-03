Arktisches Spektakel: Polarlichter faszinieren Hobbyfotografen in Nordbayern

Nordlichter flackern über den Himmel

Im Norden Bayerns ist in diesen Nächten ein sonst eher arktisches Phänomen zu beobachten: Nordlichter flackern über dem Himmel.

München - Dass man über in der Arktis und Antarktis die grünen bis rosafarbenen Lichterscheinungen im jeweiligen Winterhalbjahr häufig sehen kann, ist bekannt. Hin und wieder bekommt man das Nordlicht auch in Norddeutschland zu sehen. Dieses Jahr ist das auch Aurora genannte Naturphänomen sogar in Bayern zu sehen..

+ Christian Fenn © Christian Fenn

Christian Fenn, dritter Bürgermeister im Weinstädtchen Hammelburg an der fränkischen Saale, hat am Sonntag faszinierende Fotos von Nordlichtern geschossen. Auch am Montag und Dienstag wurden die rosa Schleier am Himmel in Unterfranken beobachtet, etwa in Mömbris bei Aschaffenburg oder im Frankenwald in Burgkunstadt (Kreis Lichtenfels).

Polarlichtvorhersage im Internet

„Man muss schon nachts raus und den nördlichen Himmel beobachten,“ erklärt Fenn. Seit über 20 Jahren jagt er schon die Polarlichter über der Rhön. Nur alle elf Jahre sei die Sonne so aktiv wie derzeit, sodass man die Nordlichter auch in Nordbayern sehen könne, erklärt Fenn. Über Webseiten wie polarlicht-vorhersage.de bekommt man zwei Tage zuvor eine vage Prognose. Die Sonnenfleckenaktivität kann von der Erde aus beobachtet werden.

„Gewissheit gibt erst eine Stunde vorher“, erklärt Fenn. Satelliten registrierten dann die elektrisch geladenen Teilchen, bevor sie in die Erdumlaufbahn geraten und auf die Atmosphäre treffen. „Dann fahre ich los und lege mich auf die Lauer.“ Die jetzige hohe Aktivität derb Sonnenflecken könne noch zwei, drei Jahre andauern. Das heißt: Weiterhin beste Chancen auf Nordlichter in Bayern!

