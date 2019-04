Brandstifter zündet Schule im Allgäu an

Bisher deutet alles auf Brandstiftung hin: Bei einem Feuer in einer Schule ist in Weitnau im Allgäu ein Schaden von 50.000 Euro entstanden.

Weitnach - Wie die Polizei weiter mitteilte, brach der Brand am späten Freitagabend in dem Gebäude aus. In einem Klassenzimmer verursachten die Flammen erheblichen Schaden. Nach ersten Schätzungen liegt dieser bei rund 50.000 Euro. Ein Augenzeuge hatte das Feuer gegen 21 Uhr entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. Die Einsatzkräfte hatten den Brand schnell unter Kontrolle.

Wie es genau zu dem Feuer kam, konnte die Polizei noch nicht sagen. Vermutlich handle es sich aber um eine vorsätzliche Brandstiftung - die Kripo in Kempten bittet deshalb um Hinweise unter der Nummer: 0831-99090.

mb/dpa

