Polizei entdeckt bei Kontrolle „acht arme Schmuggel-Welpen“: Tierheim sucht für sie ein neues Zuhause

Kriterien für Interessierte

Laut Angaben des Tierheims Würzburg sind sie inzwischen „alle über den Berg“: Nach mühsamen Wochen suchen acht Welpen ein neues Zuhause.

Würzburg – Die Mitarbeitenden hätten alles Mögliche getan, damit sie wieder fit werden. Das Tierheim Würzburg informiert über „acht arme kleine, Schmuggel-Welpen“, die sich seit drei Wochen in der Obhut der Pfleger befinden – seitdem „päppeln wir nun schon, was das Zeug hält“, schreibt das Tierheim in einem Facebook-Post vom 9. Mai. Es heißt, es würde sich mutmaßlich um Malteser-Welpen handeln. Sie sind zwischen fünf und neun Wochen alt – erlebt haben sie alle bereits viel: Bei einer Polizeikontrolle wurden Beamte auf sie aufmerksam. Jetzt suchen sie ein neues Zuhause.

Acht Welpen auf der Suche nach einem neuen Zuhause: Mittlerweile sind sie „alle über den Berg“

Nach der polizeilichen Entdeckung kümmerte sich das Veterinäramt um die Hunde. Kurz darauf nahm sich das Tierheim Würzburg der Gesundheit der acht Welpen an. Drei Wochen später hätten sie den Punkt erreicht: Die Tiere sind „alle über den Berg“. Die Suche nach einem neuen Zuhause läuft. Für potenzielle Besitzer gibt es aber zahlreiche Bedingungen zu erfüllen.

Für das „seelische Wohl der Welpen“: Diese Kriterien müssen neue Besitzer erfüllen

Nicht zuletzt ginge es um das „seelische Wohl der Welpen“, schreibt das Tierheim bei Facebook. Unter Rücksprache mit dem Veterinäramt stimmte man daher der zeitnahen Suche nach einem neuen Zuhause für die Hunde zu. „Eigentlich müssten sie noch in Quarantäne bleiben“, doch unter Berücksichtigung „einiger strenger Regelungen“ könne die Suche schon eher beginnen.

Bevor es so weit ist, müssen sich alle Welpen einer Tollwut-Impfung (mit anschließender Quarantäne von drei Wochen) unterziehen. Die Quarantänezeit könne dann bereits die erste Zeit in einem neuen Zuhause sein. Für potenzielle Neu-Besitzer der Hunde gilt es dabei zu beachten, dass in der dieser Zeit jeglicher Kontakt zu anderen Tieren verboten ist. Genausowenig dürfen sie das Grundstück des Hauses verlassen.

Weitere Bedingungen: Die neue Heimat sollte im Landkreis Würzburg sein und über einen eingezäunten Garten oder Hof verfügen. Andere Haustiere sollte der neue Besitzer nicht haben – falls doch, sollten sie ebenfalls gegen Tollwut geimpft sein. Es sind eine Handvoll Kriterien, die die Suche nach einem neuen Zuhause der Welpen bestimmen. Wer diese erfüllen kann, „darf sich nun sehr gerne, ganz schnell im Tierheim melden“. Das Tierheim Würzburg ist unter der Rufnummer 0931 84324 zu erreichen.

