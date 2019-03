Polizei erwischt elfjährigen Autokratzer auf frischer Tat - auf Revier fließen Tränen

In Würzburg hat ein Elfjähriger immer wieder Autos zerkratzt. Die Polizei schnappt den Bub, der auf dem Revier ein Geständnis ablegt. Um eine Anzeige kommt er herum.

Würzburg - Ein elfjähriger Bub hat in Würzburg über Tage immer wieder Autos zerkratzt - am Ende summierte sich der Schaden auf mehr als 10.000 Euro. Am Freitagmittag ertappte die Polizei den Jungen schließlich auf frischer Tat und nahm ihn mit aufs Revier. Dort gestand er laut Polizeiangaben vom Samstag weinend, weitere Fahrzeuge beschädigt zu haben.

Die Eltern nahmen den Elfjährigen mit nach Hause. Angezeigt wird der Bub nicht - er ist noch nicht strafmündig.

Bereits im vergangenen Jahr hielt eine Autokratzer-Serie die Polizei in Würzburg in Atem. Damals waren mehr als 70 Fahrzeuge beschädigt worden.

dpa