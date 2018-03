Störung behoben: Polizei ist wieder erreichbar

Aufatmen in der Region: Die Polizei in Niederbayern ist wieder telefonisch erreichbar.

Straubing - Die wegen einer Störung ausgefallenen Telefone bei mehreren Dienststellen funktionieren wieder, wie das Polizeipräsidium in Straubing am Donnerstag über den Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte. Sie waren am Mittwoch über die öffentlichen Telefonnummern vorübergehend nicht erreichbar. Der Polizeinotruf 110 war von der Störung aber nicht betroffen.

Die seit gestern andauernde #Störung im öffentlichen Telefonnetz der Niederbayerischen #Polizei ist behoben. Unsere Dienststellen sind telefonisch wieder uneingeschränkt erreichbar.#WirSindFuerEuchDa pic.twitter.com/cokBrc7IcF — Polizei Niederbayern (@polizeiNB) 8. März 2018

