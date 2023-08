Ingolstadt: Zwei Männer vergewaltigen demente Seniorin – Pflegerin ruft Polizei

Von: Thomas Wunder

Am Mittwochabend vergewaltigten zwei Männer in Ingolstadt eine 80-jährige Demenzkranke. Dank einer geistesgegenwärtigen Pflegerin konnten die beiden Tatverdächtigen noch in der Wohnung festgenommen werden.

Ingolstadt – Am Abend des 23. August wurde eine über 80-jährige Seniorin im Nordosten Ingolstadts Opfer einer Sexualstraftat. Einer Mitteilung des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord zufolge vergewaltigten zwei Männer die an Demenz erkrankte Frau in ihrer Wohnung. Dabei wurden sie von einer Pflegerin überrascht, die die Polizei verständigte.

Ingolstadt: Pflegerin setzt Vergewaltiger fest

Wie die Polizei mitteilte, betrat die Pflegerin, die die an Demenz erkrankte Seniorin für Versorgungsdienste aufsuchen wollte, gegen 20.40 Uhr die Wohnung. Dabei erwischte sie die beiden Männer, wie sie sich an der über 80-Jährigen vergingen.

Sie reagierte besonnen, versperrte die Wohnungstüre von außen und verständigte umgehend die Polizei. Die beiden Tatverdächtigen im Alter von 34 und 39 Jahren konnten daraufhin widerstandslos von Streifenbeamten der Polizeiinspektion Ingolstadt in der Wohnung des Opfers festgenommen werden.

Nach Vergewaltigung einer Seniorin: Tatverdächtigte in Untersuchungshaft

Am nächsten Tag, dem 24. August 2023, wurden Festgenommenen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ingolstadt wegen Verdachts der gemeinschaftlich begangenen Vergewaltigung beim Amtsgericht Ingolstadt richterlich vorgeführt. Dieser ordnete für beide Männer Untersuchungshaft an.

Auf Nachfrage teilte die Kriminalpolizei mit, dass nach aktuellem Ermittlungsstand keine Vorbeziehung zwischen den beiden Männern und dem Opfer bestand. Anscheinend haben die Tatverdächtigen die Dame auf der Straße angesprochen und sind ihr anschließend in die Wohnung gefolgt. Die Ermittlungen dauern an.

