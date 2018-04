Polizei kontrolliert aufgemotzten BMW und entdeckt ein äußerst kurioses Bauteil

Die Rosenheimer Tuning-Szene ist bekannt für ihre gewagten Umbauten an Fahrzeugen. Doch über diese kuriose Veränderung staunte selbst die Polizei.

Rosenheim - Die Polizeiinspektion Rosenheim kontrollierte am Mittwoch gegen 23:30 Uhr ein aufgemotztes Auto an einer Tankstelle in der Äußeren Münchener Straße. Nach einem Blick in den Fahrzeugbrief stellten die Beamten fest, dass an dem Auto diverse Änderungen verbaut waren, die der Halter nicht hat eintragen lassen. Außerdem wurde laut Polizei das das Fahrwerk umgebaut. Die Beamte stellten den BMW sicher und ließen ihn zur Begutachtung abschleppen.

Der Sachverständige staunte nicht schlecht: Am Fahrwerk entdeckte er einen verbauten Kochtopf zur Stabilisierung der Feder. Zudem stellte er weitere gravierende Mängel an der Karosserie fest. Die Polizei zog das Auto sofort aus dem Verkehr. Neben den Kosten für das Abschleppen und das Gutachten erwartet den 21-jährigen Fahrer aus Stephanskirchen eine Anzeige, die mit mehreren hundert Euro Bußgeld sowie einem Punkt geahndet wird.

Am Sonntag fand auf einem Parkplatz an der Georg-Aicher-Straße ein angemeldetes Tuningtreffen statt. Zahlreiche Tuningfans aus dem Landkreis kamen zusammen um getunte Fahrzeuge aller Marken bestaunen. Die Polizei führte auch hier im Umkreis mehrere Kontrollen sowie Geschwindigkeitsmessungen durch. Lediglich ein Fahrzeug wurde beanstandet wegen einer erloschenen Betriebserlaubnis. Die Polizei schließt daraus, dass eine Mehrheit der Tuning-Szene auf die ordnungsgemäße Eintragung achtet.

Seit dem schweren Unfall bei einem illegalen Straßenrennen in Rosenheim, bei dem zwei unbeteiligte junge Frauen (21 und 15) ihr Leben verloren, kontrolliert die Polizei im Raum Rosenheim verstärkt Fahrzeuge der Tuning-Szene. „Bei illegalen Autorennen sowie verkehrsgefährdenden Umbauten an Fahrzeugen gilt eine „Null Toleranz“, kommentiert Polizeioberrat Volker Klarner den aktuellen Fall.

Rubriklistenbild: © dpa / Roland Weihrauch (Symbolbild)