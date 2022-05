Polizei nimmt Suche nach Vermisster wieder auf

Ein Schild mit der Aufschrift "Polizei" hängt an einem Polizeipräsidium. © Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild

Die Polizei hat die Suche nach einer vermissten Frau aus dem Raum Coburg wieder aufgenommen. Unter anderem mit Helikopter und Tauchern werde rund um einen See in Coburg nach der 28-Jährigen gesucht, teilte das Polizeipräsidium Oberfranken am Montag mit.

Coburg/Rattelsdorf - Am vorvergangenen Donnerstag war das Auto der 28-Jährigen bei dem See gesehen worden. Am darauffolgenden Sonntag hatten Angehörige der Polizei gemeldet, die Frau aus Bad Rodach (Landkreis Coburg) sei verschwunden. Einen Tag nach der Vermisstenmeldung wurde der Wagen dann gut 20 Kilometer weiter auf einem Parkplatz in Bad Rodach festgestellt. Er wurde nach dem Verschwinden der Frau also nochmal bewegt.

Bereitschaftspolizisten mit Spürhunden durchkämmten dann Waldstücke in der Nähe des Sees, außerdem waren Taucher in dem Gewässer im Einsatz. Nach einigen Stunden wurde die Suche am vergangenen Donnerstag zunächst ergebnislos eingestellt.

Weiterhin vermisst wird nach Angaben eines Polizeisprechers vom Montag auch eine 52-Jährige, wegen deren Verschwinden die Polizei zu einem Badesee in Rattelsdorf (Landkreis Bamberg) gerufen worden war. Am vergangenen Mittwoch war die Frau vermisst gemeldet worden. Ihr Auto stand in der Nähe des Sees. Zahlreiche Einsatzkräfte von Polizei und Rettungsdiensten suchten ab Mittwochabend rund um den See und den nahegelegenen Main nach der Frau. dpa