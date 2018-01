Polizei räumt Schnellrestaurant am Würzburger Hauptbahnhof

Aufregung am Würzburger Hauptbahnhof: Die Bundespolizei sperrte zeitweise eine McDonalds-Filiale, da sich zehn Person über Atemwegsprobleme beklagten.

Würzburg - Großaufgebot von Polizei, Feuerwehr und Krankenwagen am Würzburger Hauptbahnhof am Mittwochabend. Zehn Menschen, darunter Mitarbeiter und Gäste des Lokals sowie ein Bundespolizist, seien verletzt und ärztlich behandelt worden, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Ein Betroffener musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Was das Unwohlsein auslöste ist zurzeiit noch unklar. Der Bahnhofsbetrieb wurde nicht beeinträchtigt.

Zurzeit haben wir den McDonald‘s im Hauptbahnhof Würzburg geräumt & abgesperrt. Mehrere Mitarbeiter und Kunden klagten über Atemwegsreizungen. Ursache ist noch unklar. Weitere Infos folgen pic.twitter.com/b7vM8m1Wkt — Bundespolizei Bayern (@bpol_by) 3. Januar 2018

Mitarbeiter hatten die Bundespolizei gegen 19.30 Uhr über den beißenden Geruch informiert. Dieser sei auch noch deutlich wahrnehmbar gewesen, als die Helfer eintrafen. Als die hinzugerufene Feuerwehr entsprechende Messungen machte, konnte allerdings nichts mehr nachgewiesen werden. Was genau die Reizungen hervorrief, soll nun ermittelt werden.

