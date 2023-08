Einbruch in Tuntenhausen: Unbekannte machen große Beute – Polizei sucht Zeugen

Von: Felix Herz

Teilen

In einem Mehrfamilienhaus in Tuntenhausen, Landkreis Rosenheim, wurde eingebrochen. Die Bewohner waren verreist und stellten den Vorfall erst bei ihrer Heimkehr fest. (Symbolbild) © Gottfried Czepluch / IMAGO

Ein Einbruch in Tuntenhausen lässt die Bewohner ratlos zurück. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

Tuntenhausen – Ein freistehendes Einfamilienhaus in der Biberger Straße in Tuntenhausen, Landkreis Rosenheim, wurde zwischen dem 15. und 17. August 2023 Ziel eines Einbruchs. Die Täter nutzten die Abwesenheit der Bewohner aus, um in das Haus einzudringen und mit Bargeld und Schmuck unerkannt zu entkommen.

Bewohner verreist – und entdecken Einbruch erst bei Heimkehr

Die Bewohner waren für mehrere Tage verreist. Die Einbrecher gelangten durch das Aufhebeln der Terrassentür in das Haus. Im Inneren durchsuchten sie alles und entkamen schließlich mit ihrer Beute. Die Tat wurde erst entdeckt, als die Bewohner am Donnerstag, den 17. August 2023, zurückkehrten.

Die Polizei sicherte am Tatort Spuren und befragte die Anwohner. Bislang ergaben sich jedoch keine konkreten Ermittlungsansätze. Daher bittet das Fachkommissariat K2 der Kripo Rosenheim um Zeugenhinweise.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

Polizei bittet um Zeugenhinweise – wer hat etwas gesehen?

Die Polizei wendet sich mit einigen Fragen bezüglich des Einbruchs an die Bevölkerung:

Wer hat im Zeitraum von Dienstag, 15. August, 11.00 Uhr, bis Donnerstag, 17. August, 20.00 Uhr, im Bereich der Biberger Straße in Tuntenhausen verdächtige Wahrnehmungen gemacht?

Wem sind in diesem Bereich verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten?

Wer kann sonst Hinweise geben, die zur Klärung der Tat führen könnten?

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (08 03 1) 20 00 mit der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim in Verbindung zu setzen. (fhz)

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind auch auf unserer Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung vom Redakteur Felix Herz sorgfältig geprüft.