Kriminalpolizei sucht nach Zeugen: Versuchte Vergewaltigung in Oberbayern

In der Nacht auf Sonntag kam es in Burghausen zu einer versuchten Vergewaltigung. Die Kriminalpolizei startete jetzt einen Zeugenaufruf und veröffentlichte Beschreibungen der Personen.

Burghausen – Die Kriminalpolizei sucht nach Zeugen bezüglich einer versuchten Vergewaltigung in Burghausen (Landkreis Altötting) am Sonntag (21. Mai). Laut der betroffenen Frau ereignete sich der Vorfall zwischen 1.30 Uhr und 2.30 Uhr im Bereich der Mai Wiesn Burghausen in Richtung Marktler Straße.

Die Frau wurde laut eigener Aussage hinter dem Bürgerhaus an der Stadtparkseite im Bereich der Wasserspiele von zwei Männern angesprochen, die kurz darauf ihr gegenüber sexuell übergriffig wurden. Sie blieb unverletzt und erstattete noch am selben Abend Anzeige.

Kriminalpolizei sucht nach Zeugen: Zwei Männer haben den Vorfall gesehen

Das Polizeipräsidium Oberbayern veröffentlichte nun eine Beschreibung der Täter, aber auch von mehreren Zeugen, die sich zur angegebenen Uhrzeit am Tatort befanden. Nach diesen sucht jetzt die Kriminalpolizei Traunstein und bittet um die Mithilfe der Bürger nach weiteren Informationen. Im Zuge dessen wurde auch eine Beschreibung der Personen veröffentlicht.

Beschreibung der Täter

Täter 1: männlich, ca. 1,80 m groß, schlank bzw. sportliche Statur, dunkle Haare, dunkelhäutig, Drei-Tage-Bart, sprach gebrochenes Deutsch, dunkel gekleidet

Zum zweiten Täter gibt es keine Beschreibung.

Beschreibung der Zeugen

Zeuge 1: Mann, Anfang 20 Jahre alt, ca. 1,70 m groß, schwarz/weiß karierte Jacke, kurze Haare, sprach möglicherweise mit osteuropäischen/russischen Akzent, fuhr einen schwarzen BMW, 3er-Limousine, Altöttinger-Kennzeichen - abgestellt im Bereich der Pettenkofer Straße/Marktler Straße hinter dem Kino

Zeuge 2: Mann, Anfang 20 Jahre alt, ca. 1,70 m groß, rasierte Haare, grauer Pullover, sprach möglicherweise mit osteuropäischen/russischen Akzent

Zeuge 3: Frau, ca. 18 Jahre alt, schlank, in Begleitung

Zeuge 4: Mann, schlank, kurze, braune Haare, Begleitung der Zeugin, hört womöglich auf den Namen „Tobi“

Die Staatsanwaltschaft Traunstein übernahm die Ermittlungen. Falls Hinweise auf die Identität der Zeugen oder Täter geliefert werden können, bittet die Polizei unter der Telefonnummer (08 63) 1 36 73 0 oder einer Polizeistelle um eine Kontaktaufnahme.

