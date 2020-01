Gerissene Hosen, verfärbte Hemden: Bayerns Polizisten mosern über neue Uniform - mit Konsequenzen

München - Achtung, Fahrzeugkontrolle! Ein Beamter der bayerischen Polizei will das Reifenprofil eines Autos kontrollieren. Als er sich bückt - ratsch! - reißt die Hose am Gesäß. Nein, das ist keine Szene aus dem Fernseh-Vorabendprogramm mit Hubert und Staller, sondern Realität. „Das sind natürlich Situationen, die man als Polizist nicht erleben möchte“, sagt Rainer Nachtigall, Landesvorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft.

Fälle wie dieses Hosenmalheur haben ihm seine Kollegen aus den bayerischen Dienststellen zuletzt immer wieder zugetragen. Einige von ihnen sind unzufrieden mit der neuen Polizeiuniform, die vor drei Jahren eingeführt wurde. Die Beamten berichten von im Schießtraining gerissenen Hosen. Von Hemden, die nach wenigen Waschgängen die Farbe verlieren. Von Hosen, die permanent am Bein kleben, weil man darin so schwitzt. Und von zu kleinen Hosentaschen, deren Inhalt beim Sitzen im Streifenwagen herausfällt. Und dann ist da noch das Hosentürchen, dessen Reißverschluss zu kurz sei für den schnellen Gang zur Toilette.

Kritik an neuer Polizeiuniform: Im Sommer klebt die Hose an den Beinen

+ Rainer Nachtigall, Deutsche Polizeigewerkschaft. © fkn

Peter Schall von der Gewerkschaft der Polizei, der zweiten großen Interessensvertretung der Polizisten in Bayern, berichtet von rund 700 Zuschriften, in denen Verbesserungen angemahnt werden. „Es ist einfach nervig, wenn man bei jeder Bewegung im Sommer erst mal an der Hose zupfen muss, weil sie an den Beinen klebt.“