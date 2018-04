Polizei entfernt diesen Autobahn-Liebesgruß, doch hat dann eine viel bessere Idee

Wer würde nicht gerne den Weg zur Arbeit mit einer herzlichen Liebesbotschaft versüßt bekommen? Doch manche Dinge sind einfach nicht erlaubt.

Machtilshausen - „Mein Schatzi Steffy, I love you - Jan“, mit dieser Liebesbotschaft auf einer weißen Tischdecke oder möglicherweise auch einem zugeschnittenen Bettlaken, überraschte ein Verliebter am Mittwoch die Autofahrer auf der A7. Mutmaßlich wollte Jan vor allem die Aufmerksamkeit seiner Steffy auf sich ziehen, die wohl mit ihrem Wagen auf dieser Strecke fährt.

Blöd nur, dass zuerst die Polizei den Romantiker auf der A7-Brücke über der Bundesstraße 287 entdeckte. „Leider mussten wir die Liebesbotschaft heute früh entfernen“, teilt die Polizei Unterfranken über Facebook mit. Das knallrote Transparent mit den Herzchen war ein Verkehrsrisiko und hätte auch die ein oder andere Steffi am Steuer gefährlich ablenken können. Statt Amor wäre dann der Abschleppdienst erschienen.

Polizei: Wir können es doch nicht einfach wegschmeißen

Doch die Polizei zeigte Herz und kam auf eine ganz andere Idee. Sie machten ein Foto der Liebesbotschaft und posteten das Bild auf der Facebook-Seite des Polizeipräsidiums. Dazu der Aufruf: „Helft uns, dass die Botschaft ankommt und teilt bitte den Beitrag“. Das haben bisher schon rund 1050 Personen getan und das Foto damit im Netz verbreitet.

Viele Facebook-Fans der Polizei sind regelrecht begeistert von so viel Herz und bedanken sich in den Kommentare: „Ihr seid wirklich klasse!“ oder „Das ist aber lieb von euch“. Das Social-Media-Team der Polizei gibt sich derweil ganz bescheiden: „Wir können doch eine so wichtige Nachricht nicht einfach abhängen und wegschmeißen.“

Doch nicht jeder ist so romantisch veranlagt. Ein Kommentator weist darauf hin, dass so ein Transparent auf die Windschutzscheiben von Autos oder Lastwagen fliegen und die Sicht versperren könnte. Ein anderer findet solche Liebesbotschaften an Autobahnen „genauso unsinnig wie die Liebesschlösser, die überall an Brückengeländern angebracht werden“. Die Polizei in Unterfranken hat auch auf solche Meinungen eine kluge Antwort: „Manchmal ist es einfach schwer, Gesetz und Liebe zusammenzubringen!“

Und natürlich wurden lauter Stefanies, Stephanies und Steffis im Kommentarbereich von ihren Freunden verlinkt. Ob auch die richtige „Steffy“ dabei war und sie mittlerweile die Botschaft gelesen hat, ist leider unklar. Aber ziemlich wahrscheinlich...

Der Facebook-Beitrag der Polizei Unterfranken

mag