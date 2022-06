16-Jährige seit fast einer Woche vermisst: Wo ist Bibi?

Von: Katarina Amtmann

Bibi wird vermisst - Wer hat das Mädchen gesehen? © Polizei Unterfranken

Seit dem 23. Juni wird Bibi vermisst. Die Jugendliche wurde aus dem Krankenhaus entlassen – seitdem fehlt von ihr jede Spur.

Würzburg/Schweinfurt - Seit Donnerstag (23. Juni) fahndet die Polizeiinspektion Schweinfurt nach einer vermissten 16-Jährigen. Das geht aus einer Meldung vom Dienstag (28. Juni) hervor.

Jugendliche in Bayern vermisst: Spur fehlt seit ihrer Entlassung aus einer Klinik

Wie die Polizei mitteilt, ist die Jugendliche ursprünglich in der Anker-Einrichtung Unterfranken untergebracht gewesen. Sie befand sich jedoch zuletzt in einer Würzburger Klink in stationärer Behandlung. Seit sie dort entlassen wurde, fehlt von dem Mädchen jede Spur. Daher bittet die Polizei nun auch die Bevölkerung um Mithilfe bei der Fahndung.

Vermisst wird Bibi S. Sie befand sich bis Mittwoch (22. Juni) in einer Würzburger Klinik in stationärer Behandlung. Nach der Entlassung sollte sie vom Hauptbahnhof aus die Rückreise in die Anker-Einrichtung Unterfranken in Geldersheim antreten. Dort ist sie jedoch nicht angekommen, wie die Polizei weiter berichtet.

Polizei sucht nach vermisstem Mädchen in Bayern

Am Donnerstag leitete die Schweinfurter Polizei unverzüglich nach Bekanntwerden des Vermisstenfalls Fahndungsmaßnahmen ein. Diese führten bislang jedoch nicht zum Auffinden der Jugendlichen. Es gibt aktuell keine konkreten Anhaltspunkte, wo sie sich aufhalten könnte. Hinweise auf eine Straftat liegen nicht vor.

Jugendliche vermisst – Polizei veröffentlicht Beschreibung des Mädchens

170 cm groß

schlank

sehr lange, glatte und dunkelbraune Haare

gelb-bräunliche Gesichtsfarbe

Fleck auf linker Seite des Halses

Polizei bittet um Hinweise in Vermisstenfall

Wer Hinweise zu dem möglichen Aufenthaltsort der Vermissten hat oder die Jugendliche nach ihrem Verschwinden gesehen hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 09721/2020 mit der Polizeiinspektion Schweinfurt in Verbindung zu setzen.

