Polizei warnt: Telefonbetrug in der Region nimmt zu

Von: Dominik Göttler

Mit diesen Flyern warnt die Polizei vor Trickbetrug am Telefon – und bittet dabei auch die jüngere Generation um Mithilfe. Ältere Angehörige sollen über die Maschen der Betrüger aufgeklärt werden. © Polizei

Schockanrufe, falsche Polizisten, angebliche Staatsanwälte: Die Betrugsmaschen am Telefon werden immer dreister. Gerade schwappt wieder eine regelrechte Anrufwelle durch Bayern. Die Polizei warnt – und bittet auch die jüngere Generation um Mithilfe.

Rosenheim – An einem Vormittag Anfang März klingelt bei Matthias Müller (Name geändert) das Telefon. Am anderen Ende der Leitung sind mehrere Personen, die sich abwechselnd als Richter, Staatsanwalt oder andere Respektspersonen ausgeben. Sie erzählen Müller, der auf die 90 zugeht, von angeblichen Betrügern in der Gegend und fragen, ob er Bargeld im Haus habe. Falls ja, müsse das auf Falschgeld untersucht werden. Müller hat Geld zu Hause. Er hat sein Sparbuch aufgelöst und das Geld, das er sich über Jahre von seiner Rente abgespart hat und für eine Renovierung benötigt, aus Angst vor Negativzinsen von der Bank geholt. Müller lässt sich überzeugen, das Geld einem Abholer zu übergeben. „Ich weiß auch nicht, wie das passiert ist“, sagt Müller schluchzend. Gestern erzählte er auf Bitten des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd von seinem Fall. Um andere zu warnen. Er hat den Menschen am Telefon vertraut. Und dadurch 30 000 Euro verloren.

Die Betrugsmaschen

Legendenbetrug nennt die Polizei diese Masche. Die Betrüger geben sich am Telefon als Polizisten, Richter oder Anwälte aus. Sie erzählen ihren Opfern zum Beispiel von Einbrüchen in der Nachbarschaft. Bei Festnahmen sei die Adresse des Opfers gefunden worden. Ein Teil der Diebesbande sei aber noch auf freiem Fuß. Deshalb müssten Bargeld und Wertgegenstände in Sicherheit gebracht werden. Masche zwei: Der Schockanruf (siehe Kasten). Die Anrufer berichten von einem Unfall. Eine Angehörige habe jemanden totgefahren, es drohe Haft. Gegen Kaution könne das geliebte Familienmitglied wieder freikommen. In beiden Fällen soll das Geld an einen Abholer, einen angeblichen Zivilbeamten, übergeben werden.

Die Fallzahlen

Obwohl diese Betrugsmaschen schon lange bekannt sind, fallen noch immer viele, vor allem betagtere, Menschen darauf herein. „Senioren werden aufs Übelste ausgebeutet“, sagt Polizeisprecher Martin Emig. In den vergangenen Monaten gab es eine regelrechte Welle an Telefonbetrugsversuchen. Im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd wurden im ersten Quartal 2022 insgesamt 466 solcher Versuche registriert. 14 Mal waren die Betrüger erfolgreich. Damit ist bei den erfolgreichen Betrugsfällen schon fast die Zahl des gesamten Vorjahres (18) erreicht. Knapp 1000 Versuche gab es im Jahr 2021. Gesamtschaden: mehr als 600 000 Euro, allein in Bargeld. Im Norden Oberbayerns sieht es ähnlich aus. Die Schadenssumme habe sich im ersten Quartal schon um mehr als das Doppelte im Vergleich zum Vorjahr erhöht, heißt es im zuständigen Präsidium. Schockanrufe und Betrugsversuche von falschen Polizeibeamten seien um ein Vielfaches angestiegen. Im Norden lag der Schaden im vergangenen Jahr bei 3,8 Millionen Euro. Und die Dunkelziffer dürfte höher sein – denn aus Scham meldet sich nicht jeder Geschädigte bei der Polizei.

Die Täter

Bei den Tätern handelt es sich um psychologisch geschulte und hochprofessionell agierende Banden, die in der Regel aus Callcentern im Ausland operieren, berichtet Kripo-Kommissariatsleiter Christoph Mitter. Es scheint, als hätten sich Callcenter in Polen auf Schockanrufe spezialisiert, die Fälle über Betrugs- und Einbruchsgeschichten aus der Nachbarschaft lassen sich häufig in die Türkei zurückverfolgen. Die Täter sind in der Lage, ihre Telefonnummern zu verbergen, sodass am Telefon der Opfer regionale Vorwahlen oder sogar die 110 angezeigt werden. Die Betrüger arbeiten mit Abholern in der Region zusammen, die Beute wird möglichst schnell außer Landes geschafft. Das macht es für die Polizei so schwierig, die Fälle aufzuklären – wenn sie nicht sofort gemeldet werden.

Die Opfer

Die Betrüger machen sich gezielt auf die Suche nach Senioren. Sie durchforsten die Telefonbücher nach aus der Mode gekommenen Vornamen und suchen gezielt nach drei- oder vierstelligen Telefonnummern, die daraufhin deuten, dass derjenige schon lange in dem Ort lebt. Sind die Opfer einmal am Haken, lassen die Täter nicht mehr locker und halten die Senioren geschickt in der Leitung – oft mit wechselnden Ansprechpartnern, um die Lügengeschichte glaubhafter zu machen.

Wie kann man sich schützen?

Das Polizeipräsidium Oberbayern Süd rät: Nie unter Druck setzen lassen am Telefon! Die Polizei fordere niemals Bargeld, Überweisungen oder Wertgegenstände. Im Zweifel immer einfach auflegen und zur Sicherheit die 110 anrufen und verdächtige Anrufe sofort melden. „Wir können oft nur kurz danach handeln“, sagt Christoph Mitter. Wenn ein Abholer in der Region ist, werden dort häufig viele potenzielle Opfer angerufen – bei rechtzeitiger Warnung könne die Polizei einschreiten. Davon, den Betrügern eine Falle zu stellen, rät die Polizei ab. „Die sind so professionell, die spüren das sofort“, sagt Mitter.

Auch an die jüngere Generation richtet die Polizei einen Appell: Sie soll ihre Eltern und Großeltern über die Betrugsmaschen aufklären. Und außerdem darüber nachdenken, ob der Telefonbucheintrag der Angehörigen wirklich bleiben soll.

So gehen die Betrüger vor: Protokoll eines Schockanrufs

Das Gespräch beginnt mit einem lauten Schluchzen. Eine verheulte Frauenstimme stammelt etwas von einem Autounfall. Und die Seniorin am anderen Ende der Leitung weiß gar nicht, was hier gerade geschieht. Dann meldet sich ein Mann, der sich als „Matthias März“ von der Polizei vorstellt. Ihre Tochter sei festgenommen worden, eröffnet er der Seniorin im ruhigen, aber bestimmten Ton – und mit kaum erkennbarem Akzent. Die Tochter habe eine junge Dame überfahren, die im achten Monat schwanger war.



Im Rahmen seiner Aufklärungskampagne hat das Polizeipräsidium gestern einen 13 Minuten langen, abgehörten Schockanruf vom vergangenen Monat anonymisiert abgespielt – um zu demonstrieren, wie die Senioren in solchen Fällen unter Druck gesetzt werden. „Die Menschen werden schlicht überrumpelt“, sagt Polizeisprecher Martin Emig.



Während die Seniorin die Situation noch gar nicht fassen kann und sich vor allem um ihre Enkelkinder sorgt, kommt der Betrüger am anderen Ende der Leitung sofort auf den Punkt. Lästige Nachfragen wimmelt er ab. Die Tochter könne nur gegen eine Kaution von 40 000 Euro wieder freigelassen werden. Das müsse aber heute und in bar geschehen. „Ich muss Sie fragen“, sagt der Mann, „wollen Sie Ihrer Tochter helfen, dass sie heute freikommt?“



So viel Geld habe sie nicht da, entgegnet die völlig aufgelöste Frau. Maximal 3000 Euro könne sie auf die Schnelle auftreiben. „Damit können Sie nicht aushelfen“, antwortet der Mann. Ob sie nicht Wertgegenstände oder Gold im Haus habe? Hat sie nicht. Als er nicht weiterkommt, übergibt er an eine angebliche Kollegin namens „Monika Fischer“. Geschickt erfragt die Komplizin sämtliche Daten von der Seniorin – und startet einen neuen Versuch: „Haben Sie Beerdigungsgeld oder wo anders noch etwas gespart?“ Die Seniorin überlegt laut, wie weit sie ihr Konto überziehen kann und von wem sie sich so abrupt Geld leihen könnte. Doch am Ende bleibt der Betrugsversuch erfolglos.



Leider ist das nicht immer so. „Die Opfer vertrauen dem Staat“, sagt Kommissariatsleiter Christoph Mitter, „und sind sofort gefangen.“ Deshalb sei es wichtig aufzuklären – und die Menschen auf solche Situationen vorzubereiten.