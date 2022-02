Polizeiaktion gegen Greifvogel-Wilderei

Der Polizei-Drohnenpilot Rico Schmidt lässt eine Drohne bei der Suche nach Giftködern für Greifvögel über ein Feld fliegen. © Lennart Preiss/dpa

Im Kampf gegen Greifvogel-Wilderei hat die Polizei in Niederbayern mit Drohnen und Spürhunden nach Giftködern gesucht. 15 Beamte waren am Sonntag zunächst in Mengkofen (Landkreis Dingolfing-Landau) und später an zwei weiteren Orten im Einsatz. Ziel sei, vergiftete Fleischstückchen zu finden, ehe sie von Greifvögeln gefressen würden, sagte Inge Roith vom Polizeipräsidium Niederbayern.

Mengkofen - Zudem will die Polizei die Bevölkerung sensibilisieren, auf Köder zu achten. Denn die seien häufig mit dem hierzulande verbotenen Pflanzenschutzmittel Carbofuran präpariert - das auch für Hunde, Katzen oder Menschen gefährlich sei. Auch an Täter will die Polizei ein Zeichen senden: „Wir nehmen das Thema ernst“, sagte Roith.

Im vergangenen Jahr war im Frühjahr vor allem in den Landkreisen Straubing-Bogen und Dingolfing-Landau mehr als ein Dutzend streng geschützter Greifvögel tot gefunden worden. Dem Gesetz nach drohen Freiheitsstrafen von bis zu fünf Jahren. dpa