Biergarten-Streit um Maskenpflicht eskaliert: Zwei Verletzte bei Schlägerei - Polizeihund beißt zu

Pilsting - Im niederbayerischen Pilsting (Landkreis Dingolfing-Landau) ist am Samstag ( 15. August 2020) ein Streit um die Corona-Hygieneregeln eskaliert. Die Diskussion um die Maskenpflicht mündete in eine Schlägerei.

Streit um Maskenpflicht in Biergarten: Schlägerei eskaliert - Polizeihund beißt zu

Wie die Polizei mitteilt, gerieten gegen 20.30 Uhr zwei Personengruppen in dem Biergarten miteinander in Streit. Grund dafür war die angeordnete Maskenpflicht, der jeder Biergartenbesucher in Deutschland derzeit nachkommen muss. Was als verbale Auseinandersetzung begann, endete schließlich in Handgreiflichkeiten. Mehrere Faustschläge wurden ausgeteilt. Dabei wurden zwei Männer im Alter von 42 und 43 Jahren verletzt. Zeugen riefen die Polizei.

Nach Streit um Maskenpflicht in Biergarten: Ermittlungen wegen Körperverletzung

Um die Situation zu deeskalieren, forderten die herbeigeorderten Beamten vier beteiligte Männer zwischen 40 und 43 Jahren auf, den Biergarten zu verlassen - zumal diese sich auch den Polizisten gegenüber "sehr aggressiv" verhielten, wie es hieß. Anstatt dem Platzverweis nachzukommen, bedrohten die Männer daraufhin die Beamten.

Einer der Randalierer fuchtelte den Angaben zufolge mit den Arm in Richtung eines Polizeihundes, der daraufhin zubiss und den Mann leicht verletzte. Schließlich wurde ein 42-Jähriger in Gewahrsam genommen. Gegen mehrere Personen wurden ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Auch im bayerischen Sailauf kam es im Sommer zu einem Streit um die Maskenpflicht. Ein junger Mann wollte ohne Mund-Nasen-Schutz in einen Bus steigen - der Fahrer hinderte ihn daran. Daraufhin schlug der Mann zu. In Nürnberg wurden Polizisten zu einem Streit gerufen, der zu eskalieren drohte. Plötzlich griff ein aggressiver Schäferhund einen Beamten an - dann fiel ein Schuss.