Polizeipferd Fidelio (13) leidet an Arthrose - keiner wollte den Rappen adoptieren 

Die Reiterstaffel musste sich von Polizeipferd Fidelio (13) trennen. Doch keiner wollte den Wallach adoptieren oder sich darum kümmern. Bis jetzt.

München - Egal ob bei Fußballspielen, Demonstrationen oder Faschingsumzügen – Polizeipferd Fidelio war immer auf Trab. In letzter Zeit aber galoppierten die anderen Pferde an ihm vorbei. Die Tierärzte stellten Arthrose bei dem 13-jährigen Rappen fest. Deshalb hat die Polizei Fidelio nun in Frührente geschickt. Sein Ruhesitz ist herrschaftlich: das Gut Aiderbichl bei Salzburg.

Gnadenbrot für Polizeipferd

Die Suche nach einem geeigneten Rentenplatz für ein Polizeipferd geht schon lange vor Dienstende los, erklärt Hauptkommisarin Bettina Reger. Manche Polizisten adoptierten ihr Pferd kurzerhand, aber nicht jeder hat die Zeit oder das Geld dafür. Und so werde immer wieder bei Gut Aiderbichl nach einer Unterbringung gefragt, denn dort werden schon seit über zehn Jahren Polizeipferde aufgenommen und bis zum Ende ihres Lebens versorgt. Fidelios Reiterin, Polizeiobermeisterin Katrin Baumgärtner, freut sich über den schönen Ruhesitz des Rappen: „Besser kann ich es mir für Fidelio nicht wünschen, wenn ich sehe, wie toll es den Tieren hier geht“, sagt sie erleichtert, als sie mit ihrem Wallach auf dem Gnadenhof eintrifft. Und fügt an: „Es ist ein großer Trost, dass er hierher kommen durfte.“ Und dennoch fließen bei ihr ein paar Tränen, als sie dem Rappen zum Abschied über die Nase streichelt. Mach‘s gut, Fidelio!

S. Mercier