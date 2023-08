Wilde Verfolgungsjagd in Bayern: Rentnerin von falschen Polizisten betrogen

Von: Adriano D'Adamo

Sie gaben sich als Polizisten aus, um an das Geld und den Schmuck einer Rentnerin zu gelangen. Die echte Polizei fasste die Täter nach einer wilden Verfolgungsjagd durch Aschaffenburg.

Aschaffenburg – Die Polizei lieferte sich am Montagabend (30. Juli) eine wilde Verfolgungsjagd mit zwei Betrügern in Aschaffenburg. Sie gaben sich als Polizeibeamte aus, um an das Geld und den Schmuck einer Rentnerin zu kommen. Trotz diverser Delikte, wie mutmaßlichem Betrug und Gefährdung des Straßenverkehrs, erließ die Staatsanwaltschaft nur gegen einen der beiden Männer einen Haftbefehl.

Falsche Polizisten beklauten Rentnerin: Gefährliche Flucht durch Aschaffenburg

Eine Rentnerin übergab den beiden Männern ihr Bargeld und ihren Schmuck, weil sie davon ausging, sie wären Polizisten. Die Staatsanwaltschaft nannte nicht, wie die Betrugsmasche der falschen Beamten aussah. Es soll sich jedoch um einen Telefonbetrug gehandelt haben. Ebenfalls nannte sie nicht, wie hoch der Wert der Ware war, den die Männer durch den Betrug ergaunerten. Gegen 20.30 Uhr wollten echte Polizisten die beiden Männer nach der Übergabe kontrollieren, woraufhin sie die Flucht ergriffen.

Die beiden Männer waren während ihrer Flucht auf den Straßen von Aschaffenburg mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und „äußerst rücksichtslosem Fahrverhalten“ gegenüber Streifenwagen und Passanten unterwegs. Die beiden Männer schrammten mehrere Verkehrszeichen und Hauswände, führten gefährliche Überholmanöver aus und fuhren mehrfach über rote Ampeln, erklärte die Staatsanwaltschaft. In der Nähe des Floßhafens endete ihre Fahrt aufgrund eines kaputten Reifens. Jedoch beließen sie es nicht dabei und versuchten zu Fuß zu fliehen – ohne Erfolg.

Die Polizei konnte sie an Ort und Stelle festnehmen. Weder die zwei Männer, noch Passanten wurden bei der Verfolgungsjagd verletzt. Gegen einen der beiden Männer wurde am Dienstag (1. August) ein Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des bandenmäßigen Betrugs erlassen, während der zweite Mann entlassen wurde.

