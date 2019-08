Wanderer sitzt fest und löst nächtlichen Großeinsatz der Bergwacht aus - Rettung läuft

Am Poschberg kam es in der Nacht zu einem Großeinsatz der Bergwacht. Ein Mann hatte sich verstiegen - und kam nicht mehr weiter. Der Einsatz gestaltete sich kompliziert.

Schneizlreuth/Baumgarten - Zum dritten Mal innerhalb von zwei Tagen mussten die Bergwachten aus Bad Reichenhall, Freilassing und Teisendorf-Anger am Sonntagabend wegen eines verstiegenen Wanderers am Poschberg im Lattengebirge ausrücken. Der aufwendige Einsatz dauert noch immer an. Lange Zeit erschwerten Wind, Nebel und steile Felswände die Suche.

Wanderer sitzt in steilem Gelände fest: Nächtlicher Großeinsatz der Bergwacht

In der Nacht und am Morgen waren 15 Bergretter, zwei Hubschrauber und das Team des Technikbusses der Bergwacht Chiemgau mit einer Wärmebild-Drohne im Einsatz, wie das Bayerische Rote Kreuz (BRK) berichtete. Erst am Montagvormittag schaffte es eine Fußmannschaft von der Poschhüte aus über einen Bergrücken und durch einen Graben zu dem Mann (67) abzusteigen. Die Bergwacht erreichte den Mann gegen 11.30 Uhr und bringt ihn derzeit seilgesichert nach oben.

Wie das Bayerische Rote Kreuz berichtet, hatte der Mann, der aus Niedersachsen kommt, wohl wie schon eine Familie am Freitagnachmittag und ein Duo aus München am Freitagabend die Abzweigung zum Waxriessteig verpasst. Der Mann war dann nordöstlich über das Schneideck in Richtung des Kieswerks am Saalachsee abgestiegen. In rund 1.000 Metern kam er dann allerdings ohne Licht im sehr steilen und unübersichtlichen Gelände nicht mehr weiter.

+ Am Poschberg saß ein Wanderer in steilem Gelände fest. Die Bergwacht suchte ihn die ganze Nacht. © BRK BGL

Wanderer sitzt am Poschberg fest: Mann kann Rettern Standort nicht genau sagen

Gegen 20.20 Uhr ging dann der Notruf ein, der Mann konnte allerdings nicht genau sagen, wo er sich befand. Eine Handyortung war nicht möglich. Mehrere Mannschaften suchten den Mann und konnten Rufkontakt, aber keinen Sichtkontakt zu dem Wanderer herstellen. Ein mit einer Wärmebildkamera ausgestatteter Polizeihubschrauber musste wegen starken Winds wieder umkehren.

Langsam konnten die Mannschaften durch Rufkontakte und nicht eindeutige Sicht-Kontakte eingrenzen, wo sich der Mann befand. Die Retter versuchten laut BRK zu dem 67-Jährigen aufzusteigen, kamen dann aber an einer Wandstufe unterhalb des Mannes nicht mehr weiter und mussten gegen 4.30 Uhr umkehren.

Wanderer sitzt in steilem Gelände fest: Rettung erst am Morgen

Am Montagmorgen entdeckte ein Rettungshubschrauber den Mann an der Nebelgrenze in etwa 1.000 Metern, konnte ihn aber wegen einer sinkenden Wolkenschicht nicht mehr erreichen.

Erst am Montagvormittag gelang es einer Fußmannschaft von der Poschhütte aus zu dem Mann abzusteigen. Regen und Nebel erschwerten weiterhin den Einsatz. Aktuell bringt die Bergwacht den Mann seilgesichert nach oben.

