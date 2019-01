Auto landet in Straßengraben: Fahrer flüchtet - Mitfahrer werden verletzt

Ein 19-Jähriger raste auf der Flucht vor der Polizei mit rund 100 km/h über Feldwege und durch eine Ortschaft. Dann landete der Wagen im Graben.

Postau - Auf der Flucht vor einer Polizeikontrolle ist ein Autofahrer bei Postau (Landkreis Landshut) mit seinem Wagen im Straßengraben gelandet. Während der Fahrer zu Fuß von der Unfallstelle flüchtete, mussten seine drei Mitfahrer mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden.

Auf Flucht vor der Polizei: Mit 100 km/h durch den Ort

Die Polizei ging am Mittwoch davon aus, dass sich der Mann der Kontrolle am Vortag entzog, weil sein Wagen weder angemeldet noch versichert war. Der 19-Jährige kehrte kurze Zeit später freiwillig an die Unfallstelle zurück. Ihn erwarten mehrere Strafanzeigen. Auf seiner Flucht raste er mit rund 100 Stundenkilometern unter anderem über mehrere Feldwege und durch eine Ortschaft. Passanten wurden nicht verletzt.

dpa

Lesen Sie auch:

Dorf in Unterfranken terrorisiert: Teenager-Mädchen gestehen Taten - Motiv schockt

Seit dem Sommer terrorisiert ein Unbekannter Zapfendorf in Oberfranken. Die Einwohner hatten Angst. Jetzt ist klar, wer hinter den Taten steckt.

„Kann nur den Kopf schütteln“: Jetzt schaltet sich Felix Neureuther in die Debatte von „Antenne Bayern“ ein

Nach dem eindringlichen Appell der „Antenne-Bayern“-Wetterexpertin an Skifahrer abseits der Pisten hat nun auch Ski-Star Felix Neureuther sich geäußert - und fordert Drastisches.