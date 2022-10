Prämiensparverträge: Bayerischen Sparern droht Verjährung von Zinsansprüchen

Von: Katharina Brumbauer

Teilen

Die Bezinsung von Prämiensparverträgen ist ein Dauerstreitthema. Zum Jahresende verjähren für die Betroffenen die Ansprüche auf Zinsnachzahlungen.

München – Bei den Sparern waren sie beliebt: Prämiensparverträge. Seit Anfang der 1990er-Jahre haben sie die Sparkassen angeboten. Das Geldinstitut lockte zusätzlich zu den Zinsen mit einer Prämie, die sich erhöht, je länger die Verträge laufen. In Zeiten von Niedrigzinsen wurden Prämiensparverträge immer teurer für die Banken. Zinssenkungen und Vertragskündigungen waren die Folge. Ob diese rechtens waren, beschäftigt seit langem die Gerichte. Das Urteil in vielen Fällen: die Banken müssen ihren Kunden saftige Zinsnachzahlungen leisten. Zum Jahresende, Stichtag 31. Dezember, verjähren für die Betroffenen aber die Ansprüche auf solche Entschädigungen.

Prämiensparverträge: Gerichtsurteil entscheidet: Sparkassen dürfen Zinsen nicht willkürlich ändern

2004 hatte der Bundesgerichtshof in einem Grundsatzurteil festgelegt: Die Sparkassen dürfen die Zinsen für ihre Prämiensparverträge nicht willkürlich ändern. Die Gerichte beschäftigte das Thema in den vergangenen fast 20 Jahren häufig. Immer wieder verpflichteten Justizurteile Banken zu Nachzahlungen an ihre Kunden – in Einzelfällen im vierstelligen Bereich.

Dass Zinssenkungen nicht rechtens waren, ist der eine Punkt. 2019 hatten Verbraucherschützer moniert: Überhaupt seien die Zinsen oftmals falsch berechnet worden.

Ärger mit Prämiensparverträgen: Verbraucherzentrale hat Klagen laufen

Angesichts der Verjährung der Ansprüche auf Zinsnachzahlungen schlägt die Verbraucherzentrale Bayern erneut Alarm. Der Verband hat im Freistaat zwei Musterfeststellungsklagen laufen. In einer Klage der Verbraucherschutz-Organisation vor dem Obersten Landesgericht München wurde zwar entschieden, dass die Kündigungen der Prämiensparverträge nicht per se rechtswidrig waren, wie sie nach Ansicht der Verbraucherzentrale hätten sein sollen.

Denn, wenn die höchste Prämienstufe erreicht ist, etwa nach einer Laufzeit von 15 Jahren, können die Sparkasse ihren Kunden die Verträge kündigen. Nachzahlungen für falsch berechnete Zinsen stehen den Kunden aber trotzdem zu, so die einhellige Meinung der Richter.

Vebraucherzentrale: Das können Prämiensparer jetzt tun

Betroffene Kunden, denen jetzt die Verjährung ihrer Zinsnachzahlungsansprüche droht, sollten sich nun am besten an die Schlichtungsstelle ihrer jeweiligen Sparkasse wenden, teilt die Verbraucherzentrale mit. Sparer könnten ihr jeweiliges Geldinstitut auch schriftlich darum bitten, sich nicht auf die Verjährung zu berufen, heißt es weiter. „Auf diese Weise gewinnen Sparende etwas Zeit, bis die offenen Rechtsfragen geklärt sind“, erklärt Sascha Straub, Finanzjurist bei der Verbraucherzentrale Bayern.

Prämiensparern droht zum 31. Dezember die Verjährung ihrer Ansprüche auf Zinsnachzahlungen. © Julian Stratenschulte

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

Klage gegen Sparkassen: Diese Möglichkeiten haben Prämiensparer

Eine weitere Möglichkeit, ist, den Klageweg zu bestreiten. Für alle, die eine Rechtsschutzversicherung haben, sei eine eigene Klage möglich. Alle anderen könnten sich einer streitgenossenschaftlichen Klage anschließen. In einer solchen werden viele Einzelklagen gegen eine Sparkasse zu einem Verfahren gebündelt. Die ersten Sparkassen in Bayern hatten Prämiensparkunden im Jahr 2019 ihre Verträge gekündigt.

Aufgrund der genannten Möglichkeiten, die Sparkassen-Kunden haben, die Verjährung noch zu verhindern, ist die Verbraucherzentrale optimistisch. „Auch wenn Verbraucher sich keiner der beiden bayerischen Musterfeststellungsklagen angeschlossen haben und selbst nicht klagen, gibt es Hoffnung“, betont Staub und fügt jedoch hinzu: Um doch nicht um berechtigte Nachzahlungen zu kommen, muss der Sparer aktiv werden. „Wer hingegen eine definitive Entscheidung über seine Ansprüche haben möchte, muss den Klageweg beschreiten.“

Alle News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.