Urlauberin stürzt am Predigtstuhl: Kinder leisten schwer verletzter Mutter Erste Hilfe

Bergwacht im Einsatz

Eine Urlauberin aus NRW stürzte am Predigtstuhl in Bayern und verletzte sich schwer am Unterschenkel. Ihre beiden minderjährigen Kinder reagierten vorbildlich.