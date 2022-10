Preisfehler? Kaufland-Kunde aus Bayern entdeckt 1-Cent-Artikel auf Bon – und deckt sich größer ein

Von: Armin T. Linder

Ein Schnäppchen? Ein Kaufland-Kunde hat auf seinem Kassenbon einen Artikel für 1 Cent entdeckt - und sich größer eingedeckt. Doch es bleiben Fragen offen.

Landsberg am Lech - Handelt es sich um einen Preisfehler von Kaufland? Oder wollte die Supermarkt-Kette den Artikel einfach nur loswerden? Das fragen sich derzeit viele in der Community von mydealz.de, in der Nutzer Schnäppchen melden können. Genau das tat nun ein User, der in der Kaufland-Filiale in Landsberg am Lech (Bayern) zum Einkaufen war.

Kaufland: Grillreiniger-Schild zeigt 2,49 Euro an - aber Kunde bekommt ihn für 0,01 Euro

Er bemerkte, dass ein Artikel, den er gekauft hat und der im Regal mit 2,49 Euro ausgepreist war, auf dem Bon mit nur noch einem Cent zu Buche schlug: der Bio-Kraftreiniger der Marke Flash, der dazu dient, Grills sauber zu machen. Der Nutzer schreibt: „Habe mir gerade im Kaufland den Reiniger gekauft, um meinen Grill zu reinigen. Ausgezeichnet für 2,49 Euro, jedoch an der Kasse geht er für 0,01 Euro drüber.“

Kaufland-Kunde kauft gleich noch vier Grillreiniger hinterher

Als Beweis zeigt er seinen Kassenbon vom 19. Oktober um 17.36 Uhr. Und gleich einen weiteren. Denn womöglich ein bisschen berauscht vom Schnäppchen ging er gleich noch mal rein und startete einen „Großeinkauf“: Vier weitere Grillreiniger brachte er zur Kasse, dazu eine Flasche Wein für 6,99 Euro (um den Triumph zu feiern?), alles zu sehen auf einem Kassenzettel von 17.52 Uhr.

Der Kaufland-Kunde zeigt seine Kraftreiniger-Bons. © ARNIisBACK/Mydealz

Fünf Flaschen Grillreiniger für fünf Cent! Bei den anderen Nutzern kommt der vermeintliche Deal unterschiedlich gut an. „Wie sah denn dein Grill aus, dass du vier Flaschen Reiniger brauchst?“, spöttelt einer (dabei waren es in Wahrheit sogar fünf Flaschen). Ein anderer meint, er solle auch erwähnen, dass nach seinem Einkauf nichts mehr da sei. Fast. Denn der Kaufland-Kunde gibt zu: „Habe eine als Deko stehen gelassen.“

Der Kaufland-Kunde räumte das Regal leer, ließ aber einen Kraftreiniger stehen. © ARNIisBACK/Mydealz

Andere finden den 1-Cent-Grillreiniger durchaus interessant. „Jemand bei einem anderen Kaufland schon probiert?“ und „Gibt‘s die noch zu dem Preis oder schon alles weg?“ will einer wissen. Ob der Preis nur in Landsberg am Lech gilt oder überall, bleibt tatsächlich unklar. „Bundesweit? I doubt it“ und „Die Preisreduktion gilt schon bundesweit, nur gibt es das Zeug sicherlich nirgends mehr“, unken die Nutzer.

Kaufland: Grillreiniger für 1 Cent ein Fehler? Oder sollten einfach die Reste raus?

Auch bleibt unklar, ob es sich um einen Preisfehler handelt oder ob Kaufland den Reiniger abseits der Grillsaison wirklich für einen Cent verscheuern wollte. „Das ist doch ein richtiger Preisfehler“, meint einer. Und ein anderer kontert: „Nicht der Preis ist falsch, sondern das Schild. Der Artikel ist mit dem Preis gelistet, aber faktisch überall nicht mehr zu haben. Karteileiche sozusagen.“

Der selbe Nutzer postet noch ähnliche Kommentare. „Das ist ein Abverkaufsartikel. Er kostet überall einen Cent, nur wird es ihn nirgends mehr geben“, meint er. Ob er über Insider-Infos verfügt? Denn er meint auch noch: „Das ist doch so ein Artikel, wo die Filiale ewig gepennt hat. 1 Cent ist die letzte Rabattstufe, um das Zeug loszuwerden. Da wurde ewig das Preisschild nicht aktualisiert, der Artikel hat mit Sicherheit schon diverse Preissenkungen hinter sich. Wenn natürlich nie das Schild getauscht wird, dann kauft es keiner.“

Interessant wäre es allemal, wenn bei Kaufland heimliche 1-Cent-Artikel rumstehen, von denen niemand weiß. Und bei denen der Preis gar seine Richtigkeit hat? Unsere Redaktion hat bei Kaufland angefragt und um Aufklärung gebeten. Dafür spricht, dass Grill-Artikel bei Kaufland derzeit gehörig im Preis sinken. Übrigens gibt es bei Aldi einen 1-Cent-Artikel der ganz anderen Art, von dem viele nichts wissen. (lin)