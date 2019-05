Bayern: Falscher Polizist zockt Frau um eine halbe Million Euro in Gold ab

Ein falscher Polizist hat eine Frau um 500.000 Euro in Gold erleichtert.

Dreister Betrug

von Stefan Huber schließen

Zwei Männer haben in Prien am Chiemsee eine halbe Million Euro in Gold von einer Frau erbeutet. Dabei gaben sie sich als Polizist und Staatsanwalt aus. Insgesamt unternahmen sie fast 50 Betrugsversuche.