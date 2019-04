Mann droht, Bruder etwas anzutun - dann rückt das SEK an

Ein 23-Jähriger soll am Ostermontag seinen Bruder gedroht haben, ihm etwas anzutun. Daraufhin wurde er gesucht, auch das SEK rückte an.

Priesendorf - Mehr als zwei Stunden lang hat die Polizei - darunter ein Spezialeinsatzkommando (SEK) - nach einem möglicherweise bewaffneten Mann in Oberfranken gesucht. Der 23-Jährige soll am Montag in Priesendorf (Landkreis Bamberg) gedroht haben, seinem Bruder etwas anzutun, wie die Polizei mitteilte.

Polizei sucht mehr als zwei Stunden nach möglicherweise bewaffneten Mann

Anschließend sei er mit einem Auto davongefahren. Ein Polizeihubschrauber lokalisierte den Wagen des Mannes in der Nähe von Priesendorf, wo er schließlich vom SEK festgenommen werden konnte. Es habe Hinweise gegeben, dass der Mann bewaffnet sei, sagte ein Polizeisprecher. Ob der Mann tatsächlich eine Waffe bei sich hatte, konnte der Sprecher zunächst nicht bestätigen. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Bedrohung aufgenommen.

dpa

