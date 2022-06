Prinz Ludwig über Afrika: „Wir dürfen nicht von oben auf den Kontinent blicken“

Prinz Ludwig von Bayern wird 40: Ein runder Geburtstag für den guten Zweck

Von: Cornelia Schramm

Teilen

Rundes Jubiläum: Prinz Ludwig von Bayern wird 40 Jahre alt. © Peter Weber

Prinz Ludwig von Bayern wird 40 Jahre alt. Seinen „Runden“ feiert der Wittelsbacher aber nicht mit einer pompösen Fete – sondern ganz anders.

München – Zum letzten Mal hat Prinz Ludwig von Bayern seinen Geburtstag vor 22 Jahren gefeiert. „An meinem 18. Geburtstag haben meine Eltern eine große Feier für mich ausgerichtet“, erzählt er. Am Dienstag ist Prinz Ludwig 40 Jahre alt geworden. Auf Schloss Nymphenburg hat er zwar Gäste empfangen – aber nicht, um sich selbst zu feiern, wie er sagt. „Ich habe nie gerne Geburtstag gefeiert. Auch heuer nutze ich diesen Tag lieber, um auf etwas Wichtigeres aufmerksam zu machen.“ Was dem Prinzen wichtig ist, ist Afrika – und seine Hilfsprojekte in Kenia.

Engagement in Afrika: Seit zehn Jahren begleitet Prinz Ludwig die „Learning Lions“

Auch ohne Geburtstagsfeier musste Prinz Ludwig die letzten Tage auf Schloss Nymphenburg viele Pakete auspacken: Künstler aus Afrika haben 20 Gemälde nach Bayern geschickt. „Der Hilfsverein Nymphenburg hatte zu einem Mal- und Geschichtenwettbewerb aufgerufen“, erklärt der Prinz, der dem Verein vorsteht. „Durch die Versteigerung der kreativsten Werke sammeln wir Spenden für die Learning Lions und die Wakanda Girls.“



So heißen die Bildungsprojekte, die Prinz Ludwig in Kenia betreut. „Im Mai war ich zuletzt dort“, erzählt er. „Und im Juli fahre ich wieder hin.“ Bei dem Programm Learning Lions leben und lernen junge Afrikaner auf einem Campus in der Turkanawüste. Sie erwerben IT-Kenntnisse wie Grafikdesign oder das Programmieren von Internetseiten. Mit der digitalen Arbeit verdienen sie ihr Geld. Weltkonzerne wie Google und Ebay unterstützen die Initiative.

Seit zehn Jahren begleitet Prinz Ludwig die Learning Lions. Die Wakanda Girls sind ein neueres Projekt. „Seit zwei Jahren bauen wir eine Mädchenschule, die digital voll ausgestattet ist. Neben Schulbildung sollen gleichzeitig technische Fähigkeiten vermittelt werden.“ Frauen, die bei den Learning Lions erfolgreich sind, werden zu Mentorinnen. Nach dem Abschluss können die Wakanda Girls zu Learning Lions werden. „Die Mädchen bekommen eine Zukunftsperspektive und landen so zum Beispiel nicht in Zwangsehen.“



Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.

Prinz Ludwig über Afrika: „Wir dürfen nicht von oben auf den Kontinent blicken“

Bildung und Digitalität sind für den Prinzen die wichtigsten Stellschrauben, um die Entwicklung Afrikas voranzubringen. „Wir dürfen nicht von oben auf den Kontinent blicken, sondern müssen ihm auf Augenhöhe begegnen. Dort gibt es viele junge Menschen mit Talent, die ihr Land voranbringen können.“ Und die brauchen Vorbilder aus den eigenen Reihen wie den Architekten Francis Kéré. Der 57-Jährige wurde mit dem Pritzker Preis, einem wichtigen Architekturpreis, ausgezeichnet und hat auch das Haupthaus der Learning Lions designt.



Unter dem Motto „Afrika der Zukunft“ informierten Kéré und Prinz Ludwig am Dienstag über das Potenzial Afrikas. Zukunftsmodelle zeigen auch die versteigerten Gemälde: Ein Nomaden-Roboter, der auf Kühe aufpasst, Afrikaner, die den Weltraum erobern, und Maschinen, die Fische in leere Seen setzen. Vielleicht ist all das bald keine Zukunftsmusik mehr. VON CORNELIA SCHRAMM