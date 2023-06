Flugbetrieb in Oberpfaffenhofen: Immer mehr Privatjets im Anflug

Von: Dirk Walter

Ein Flugzeug mit Spielern des FC Bayern landet in Oberpfaffenhofen (Archivbild von 2020). © sampics

Einige Jahre war es eher ruhig, doch nun nimmt der Betrieb am Flughafen Oberpfaffenhofen im Kreis Starnberg wieder zu. Das liege vor allem an Privatjets, mit denen betuchte Passagiere in den Luxusurlaub starten, sagt eine Bürgerinitiative. Auch der FC Bayern startet von hier gerne zu Spielen.

Oberpfaffenhofen – Der FC Bayern ist oft und viel unterwegs – vorzugsweise mit dem Flugzeug. Am Freitag vergangener Woche war es wieder so weit. Um 17.30 und 17.40 Uhr starteten zwei Dornier-Maschinen D328-110 der Firma Private Wings mit dem Bayern-Tross an Bord Richtung Köln. Das letzte Liga-Spiel der Saison stand an – bekanntlich ging es für die Bayern gut aus.

Helmut Mattes vom Verein Fluglärm e.V. in Gilching gönnt den Bayern die Meisterschaft. Was er nicht so gut findet, sind die Flüge mit kleinen, durchaus nicht leisen Propellermaschinen. Der FC Bayern ist da keine Ausnahme – sondern eher die Regel, findet Mattes. Er recherchiert auf den einschlägigen Flugbewegungs-Portalen wie flightradar24.com und führt akribisch Buch.

Eldorado für Privatjets

Leicht ist das nicht. „Manche Firmen blocken ihre Maschinen“, sagt Mattes. Dann wird nur der Zielort aufgeführt, nicht aber die Firma, die den Flug durchführt. Doch allein die Ziele legen es nahe, dass sich Oberpfaffenhofen zum heimlichen Eldorado von Privatjets entwickelt. Ibiza, St. Tropez, Lausanne, Palma de Mallorca und andere Ferien-Ziele hat Mattes identifiziert. Eigentlich ist Oberpfaffenhofen als Sonderflughafen primär für den Werks- und Sonderflugverkehr definiert. Am Flughafen haben sich etliche Firmen angesiedelt, etwa Lilium, die Flugtaxis an den Start bringen wollen. „Wir befürworten den Erhalt des Flughafens Oberpfaffenhofen als Werks- und Forschungsflughafen, obwohl uns immer unterstellt wird, wir seien Flugplatz-Gegner“, sagt Vereinschef Michael Rappenglück.

Doch ist auch sogenannter qualifizierter Geschäftsflugverkehr ohne Einzelsitzbuchung oder Liniencharter erlaubt – und das sieht der Verein wegen der Lärmbelastung und zusätzlicher Luftschadstoffe kritisch. Nach einem Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofes von 2012 dürfen es jährlich 9725 Flüge sein. Das Quantum ist noch nicht ausgeschöpft, erklärt die Regierung von Oberbayern auf Anfrage unserer Zeitung. So starteten oder landeten 2022 von Oberpfaffenhofen aus insgesamt 5605 Geschäftsflüge. In diesem Jahr waren es bis 31. Mai exakt 2251 Flugbewegungen.

Die Zahlen sind im Steigflug

Insgesamt gehen die Flugzahlen ab/an Oberpfaffenhofen langsam nach oben. Gab es 2020 noch 9128 Flugbewegungen, so stieg die Zahl 2021 auf 10 865 Flüge. 2022 waren es 11 688. Für 2023 „zeichnet sich eine ähnliche Zahl wie im Jahr 2022 ab“, erklärt die Regierung. Veröffentlicht werden solche Zahlen nicht, was für die Bürgerinitiative ein Problem ist. Es fehle an Transparenz. Zwar erstellt die Deutsche Flugsicherung (DFS) Monatsberichte über die Zahl der Starts und Landungen an deutschen Flughäfen. Doch Oberpfaffenhofen wird nicht von der DFS gesteuert, sondern von der österreichischen Austrocontrol. Deren Statistiken beinhalten nur österreichische Flughäfen.

2017 habe es mit der Übernahme des Flughafens durch die Trierer Triwo AG begonnen, sagt Vereinsvorsitzender Rappenglück. Die Triwo gehört dem Präsidenten der Deutschen Industrie- und Handelskammer, Peter Adrian, der kürzlich auch den insolventen Flughafen Frankfurt-Hahn übernahm und nun über fünf Flughäfen verfügt. Adrian ist selbst begeisterter Hobbyflieger und lockt Firmen an seine Standorte. Die OAS (Oberpfaffenhofen Aviation Service) betreut die Privatflug-Firmen logistisch. Über das Portal flightradar.24 lässt sich zum Beispiel herausfinden, dass eine Pilatus PC-12, ausgelegt für maximal zehn Passagiere, regelmäßig von Oberpfaffenhofen aus unterwegs ist – mal nach St. Tropez oder Venedig, mal aber auch nach Stuttgart, Bremen oder Frankfurt.

Sogar von München nach Oberpfaffenhofen gibt es Flüge

Nach einer Studie, die Greenpeace im März veröffentlichte, gab es 2022 sogar 21 Flüge zwischen Augsburg und Oberpfaffenhofen und 133 zwischen dem Flughafen München und Oberpfaffenhofen. Die Zahl der Privatjetflüge in Europa ist laut Greenpeace von 2021 auf 2022 stark gestiegen – um 64 Prozent, in Deutschland sogar um 76 Prozent. Die meist geflogene Route war Berlin–Köln, die Verbindung München–London landete auf Platz 3.

Es sind solche Auswüchse, die der Verein anprangert. Die Regierung müsse bei Geschäftsflügen genauer hinsehen. Es gehe aber nicht, dass die Firmen einfach auf München auswichen, sagt Flughafen-Kritiker Mattes. Die Anwohner dort hätten genauso ein Recht auf Ruhe.

Erst im April wurde der Firma Travelcoup („Travelcoup definiert Luxusflüge neu“, lautet ihr Slogan) untersagt, von Oberpfaffenhofen aus Exklusivflüge mit Einzelsitzbuchung etwa nach Ibiza anzubieten. Jetzt wirbt die Firma mit angeblichen Flugverbindungen ab München.