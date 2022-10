Unwetter-Warnung für Bayern: DWD schlägt Alarm - Überschwemmungen erwartet

Von: Klaus-Maria Mehr

Sturm und Dauerregen ziehen über den Freistaat nach Süden. Am Alpenrand liegt daher eine aktuelle Unwetterwarnung vor. Auch sonst zeigt sich das Wetter warnwürdig und ungemütlich im Freistaat.

Update, Sonntag, 2. Oktober: Die Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdiensts bleibt bis Montagmorgen (10 Uhr) bestehen. Gewarnt wird weiter vor ergiebigem Dauerregen am Alpenrand (weiter unten eine Liste der betroffenen Regionen).

Unwetter-Warnung in Bayern: Leichte Überschwemmungen am Alpenrand und bei Bamberg erwartet

Der Hochwassernachrichtendienst Bayern (HND) hat indessen seine Pegel-Prognosen auch leicht nach oben korrigiert. Demnach kann es vor allem im Kreis Oberallgäu und in der Stadt Kempten zu leichten Überschwemmungen am Illerufer kommen. Auch in Stadt und Kreis Bamberg können Gewässer über die Ufer treten. Der HND wörtlich:

„Die Pegel steigen heute mit Durchgang der nächsten Front vor allem dort stärker an, wo bereits gestern intensive Niederschläge gefallen sind. Betroffen ist davon insbesondere das Illereinzugsgebiet, aber auch vereinzelt Pegel im Regeneinzugsgebiet und in Franken, sowie am Alpenrand.“

Die aktuelle Warnkarte des DWD am Sonntag. Im Hintergrund ein Archivbild vom Hochwasser im Allgäu 2020. So schlimm wird es aller Voraussicht nach nicht werden. © DWD/Bernd März/Imago

Erstmeldung, Samstag, 1. Oktober: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat eine Unwetterwarnung für Bayern herausgegeben. Betroffen sind fast alle Landkreise am Alpenrand (vollständige Liste weiter unten). Der DWD warnt dort vor „ergiebigem Dauerregen“, der zwischen Samstagmittag und Montagmorgen fallen soll. Die Warnung im Wortlaut:

Der Deutsche Wetterdienst warnt derzeit vor ergiebigem Starkregen im Süden Bayerns. Lokale Überschwemmungen könnten folgen. © Bernd März/Imago/DWD

Unwetterwarnung für Bayern: DWD warnt vor ergiebigem Dauerregen

„Es tritt ergiebiger Dauerregen wechselnder Intensität auf. Dabei werden Niederschlagsmengen zwischen 60 l/m² und 80 l/m² erwartet. In Staulagen werden Mengen bis 100 l/m² erreicht. In Folge des Dauerregens sind unter anderem Hochwasser an Bächen und kleineren Flüssen sowie Überflutungen von Straßen möglich.“

Unwetterwarnung am Alpenrand - diese Landkreise sind betroffen

Betroffen sind alle Regionen am Alpenrand im Süden des Freistaats. Nachfolgend eine Liste von West nach Ost.

Lindau

Oberallgäu

Ostallgäu

Bad Tölz-Wolfratshausen (südlicher Teil)

Miesbach (südlicher Teil)

Rosenheim

Traunstein

Berchtesgadener Land

Wetter-Warnung vor Sturmböen in Alpen und Mittelgebirgen in Bayern

Ferner könnten auch Erdrutsche auftreten. Dazu weht kräftiger Südwestwind. In Hochlagen, vor allem in den Alpen und im Bayerischen Wald, sind Sturmböen von bis zu 100 km/h möglich. Aber auch in Teilen Frankens und im Alpenvorland kommt es zu Böen mit Windgeschwindigkeiten zwischen 55 und 75 km/h.

Das unfreundliche Wetter bleibt uns bis mindestens Dienstag erhalten. Erst dann folgt eine überraschende Wetterwende mit fast sommerlichen Temperaturen in Bayern.

