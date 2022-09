Mehrere Warnungen in Bayern: Hier drohen Gewitter, Wind- und Sturmböen

Von: Katarina Amtmann

Starkregen, Wind- und Sturmböen. Das Wetter in Bayern wird auch am Donnerstag ungemütlich. Der DWD hat mehrere Warnungen herausgegeben.

Update vom 15. September, 15.28 Uhr: Die Wetter-Lage scheint sich zu beruhigen. Die Starkregen-Warnung für Nordbayern ist ausgelaufen. Nun wird noch in der Südhälfte Bayerns vor Windböen (unter anderem in München) und vor Sturmböen am Alpenrand gewarnt. Vereinzelt sind auch Gewitter möglich, zum Beispiel in den Kreisen Freising und Erding.

Dreifache Warnung in Bayern: Hier drohen Starkregen, Wind- und Sturmböen

Erstmeldung vom 15. September, 11.13 Uhr: München - Der Mittwoch war in Bayern bereits mehr als ungemütlich: Dauerregen, Wind- und Sturmböen und Gewitter. Eine Besserung des Wetters ist erstmal nicht in Sicht.

Auch am Donnerstag warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD): Vor Wind- und Sturmböen im Süden, vor Windböen in und um München sowie vor Starkregen im Norden - ein Überblick.

Wetter im Alpenvorland: DWD warnt vor Wind- und Sturmböen

Kreis Lindau

Kreis Oberallgäu

Kreis Ostallgäu

Kreis Garmisch-Partenkirchen

Kreis Weilheim-Schongau

Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen

Kreis Miesbach

Kreis und Stadt Rosenheim

Kreis Traunstein

Kreis Berchtesgadener Land

In den Kreisen (siehe Liste oben) warnt der DWD bis 20 Uhr vor Windböen und bis Mitternacht vor Sturmböen zwischen 65 und 85 Stundenkilometern. In exponierten Lagen muss sogar mit schweren Sturmböen bis 100 Stundenkilometern gerechnet werden.

Die Gewitter am Mittwoch hinterließen in der Oberpfalz überschwemmte Straßen und Keller. Ein Blitz schlug in einen Dachstuhl ein, eine TV-Sendung kämpfte mit Signalstörungen.

Amtliche Warnung vor Windböen - Auch München betroffen

Stadt Kempten

Stadt Kaufbeuren

Kreis Unterallgäu

Kreis und Stadt Augsburg

Kreis Landsberg am Lech

Kreis Aichach-Friedberg

Kreis Dachau

Kreis Fürstenfeldbruck

Kreis Starnberg

Kreis und Stadt München

Kreis Ebersberg

Kreis Erding

Kreis Freising

Kreis und Stadt Landshut

Kreis Mühldorf am Inn

Kreis Altötting

Kreis Rottal-Inn

Wetter in Bayern: Windböen in und um München - Starkregen in Franken und der Oberpfalz

Bis 20 Uhr gilt in den betroffenen Kreisen die Warnung vor Windböen. Diese können bis zu 60 Stundenkilometer betragen.

Im Alpenvorland drohen Wind- und Sturmböen (orange), um München Windböen (gelb) und unter anderen in Franken und der Oberpfalz Starkregen (orange). © Screeshot DWD

In zahlreichen Kreisen warnt der DWD außerdem bis 15 Uhr vor Starkregen. Dabei werden Niederschlagsmengen zwischen 20 und 35 Liter pro Quadratmeter erwartet.

Wetter-Warnung: Hier droht Starkregen - DWD warnt für Teile Bayerns

Kreis Dillingen an der Donau

Kreis Donau-Ries

Kreis und Stadt Ansbach

Kreis Weißenburg-Gunzenhausen

Kreis Neuburg-Schrobenhausen

Kreis Eichstätt

Stadt Ingolstadt

Kreis Pfaffenhofen an der Ilm

Kreis Roth

Kreis Neumarkt in der Oberpfalz

Kreis Nürnberger Land

Kreis Amberg-Sulzbach

Kreis Schwandorf

Kreis Cham

Kreis und Stadt Regensburg

Kreis Kelheim

Kreis und Stadt Landshut

Kreis Dingolfing-Landau

Kreis Straubing-Bogen und Stadt Straubing

Kreis Deggendorf

Kreis und Stadt Passau

Kreis Freyung-Grafenau

Kreis Regen

Auch für Franken warnte ein Wetter-Experte bereits am Mittwoch vor große Niederschlagsmengen. Er kündigte außerdem Polarluft für Deutschland und Bayern an. (kam)