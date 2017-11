Projekt „Ideenzug“: So komfortabel könnte das Bahnfahren zukünftig werden

+ Die neuen Anzeigetafeln wirken ebenfalls sehr futuristisch. © dpa

Nürnberg – Die Deutsche Bahn will mit veränderten Wünschen von Kunden im digitalen Zeitalter Schritt halten. Am Dienstag wurde in Nürnberg der „Ideenzug“ vorgestellt, in dem sich Fahrgäste die Zeit unter anderem mit Sport vertreiben können. Ziel des Projekts sei es, dass die Besteller von Nahverkehrszügen in den Bundesländern künftig bei Ausschreibungen auf neue Ideen für Fahrzeug-Innenräume setzen könnten, sagte Jörg Sandvoß, Vorstandschef DB Regio.