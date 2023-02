Micha in der JVA: Aktivist muss in Präventivhaft – „friedliche Protestierende werden in Bayern eingesperrt“

Von: Felix Herz

Der 24-jährige Micha aus Passau muss für zwei Wochen in die JVA. Er war nach einer Protestaktion in Passau in Gewahrsam genommen worden.

Passau – Bayern macht weiter Ernst bei den Aktivisten der Klimaschutz-Bewegung „Letzte Generation“, die sich bei Protestaktionen auf die Straße kleben. Der 24-jährige Micha muss nun, nachdem er am Montag, 6. Februar, an einem Klebeprotest in Passau teilgenommen hatte, für bis zu zwei Wochen in die JVA – es wurde Präventivhaft angeordnet.

Klimaaktivist Micha in Präventivhaft: „Ordnungswidrigkeiten von erheblicher Bedeutung“

Am Dienstag, 7. Februar, machte nun die Meldung die Runde, wonach ein Richter am Amtsgericht in Passau nach der Ingewahrsamnahme des jungen Mannes die Präventivhaft anordnete. Der Aktivist habe bereits früher an ähnlichen Protestaktionen teilgenommen, heißt es in der Begründung. Es sei zu befürchten, dass er „weitere Ordnungswidrigkeiten von erheblicher Bedeutung für die Allgemeinheit oder Straftaten begehen würde“.

Der 24-jährige Micha aus Passau – hier bei einem Klebe-Protest in der Münchner Innenstadt am 7. November 2022 – muss für zwei Wochen in Präventivhaft. © ZUMA Wire / IMAGO

Die angeordnete Präventivhaft des 24-Jährigen kommentierte auch der Twitter-Account der „Letzten Generation“. „Erneut zeigt sich: Eher werden in Bayern friedliche Protestierende eingesperrt, als dass ihre Forderung nach der Sicherung unserer Lebensgrundlagen gehört wird“, schreiben die Aktivisten.

„Letzte Generation“ kündigt weitere Protestaktionen an

In der begleitenden Pressemitteilung schreiben die Aktivisten, dass es Micha als einzigem gelungen sei, sich bei der Aktion am Montag mit Sekundenkleber an die Straße zu kleben. Die vorbeugende Haft würde er in Stadelheim absitzen. Vor seiner Festnahme erklärte der Aktivist: „Wir blockieren friedlich eine Straße, weil die Bundesregierung ihrer Pflicht, unsere Lebensgrundlagen und die der zukünftigen Generationen zu schützen, nicht nachkommt. Denn unsere Regierung hält selbst die eigenen, viel zu laschen Klimaziele nicht ein.“

Das Feedback auf den Twitter-Beitrag ist sehr geteilt. Verweise auf den Urlaubsflug zweier anderer Aktivisten, der kürzlich in ganz Deutschland diskutiert wurde, Kritik an den Aktivisten sowie Kritik am Justizsystem wechseln sich ab. Tendenziell sind aber die Kritiker der Aktivisten in der Mehrzahl, oft lautet deren Forderung, dass sie arbeiten gehen sollen, zwei Wochen Präventivhaft noch zu wenig seien und die Nötigung anderer kein friedlicher Protest sei.

In einem weiteren Tweet vom Dienstag kündigte der Twitter-Account der „Letzten Generation“ unterdessen an, „weiter friedlichen zivilen Widerstand“ zu leisten. (fhz)

